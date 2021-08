Didier Grams (BMW): Zwei Stürze waren einer zu viel 17.08.2021 - 17:24 Von Helmut Ohner

© Neidhardt Da war die Welt für Didier Grams noch in Ordnung

Das zweite Wochenende der IRRC Superbike in Horice verlief für den Deutschen Didier Grams gar nicht nach Wunsch. Der BMW-Pilot mit Titelambitionen stürzte in beiden Rennen und fiel in der Meisterschaft weit zurück.