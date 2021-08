Moto2-EM Jerez: Aldeguer Champion, Tulovic zweimal P3

Lukas Tulovic verteidigt in Jerez Tabellenplatz 3

Mit einem Sieg und einem zweiten Platz holte sich Fermín Aldeguer in Jerez vorzeitig den Moto2-EM-Titel. Lukas Tulovic vom Liqui Moly Intact SIC Racing Team zeigte zwei starke Rennen und erkämpfte sich jeweils Platz 3.

Im ersten von zwei Rennen der Moto2-EM in Jerez behauptete sich in der Anfangsphase Pole-Setter Alonso Lopez an der Spitze des Feldes, lediglich sein Boscoscuro-Teamkollege Fermín Aldeguer konnte dem 19-Jährigen folgen. Es entwickelte sich ein spannender Zweikampf um den Sieg, bei dem schließlich der 16-jährige Aldeguer die Nase vorn hatte. Für den spanischen Jungsporn bedeutete dies den neunten Sieg im neunten Rennen.

Um Platz 3 entwickelte sich ein enges Duell zwischen Xavier Cardelus und Lukas Tulovic vom Liqui Moly Intact SIC Racing Team. In den letzten beiden Runden schaffte es Tulovic dann, sich freizufahren und feierte mit Position 3 seinen vierten Podestplatz der Saison.

Im zweiten EM-Lauf bot sich ein ähnliches Bild, beide Boscoscuro-Piloten enteilte dem Feld früh. Bei hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 36 Grad waren die 17 Runden eine Belastungsprobe für Mensch und Maschine. Alonso Lopez behielt den kühlsten Kopf und sicherte sich 0,454 sec vor Aldeguer seinen ersten Saisonsieg. Für Tulovic wurde es ein einsames Rennen, das der 21-Jährige erneut mit einem dritten Platz abschloss.

Dass Aldeguer zum ersten Mal in diesem Jahr nicht auf der obersten Stufe des Treppchens stand, störte den Spanier wenig. Denn mit 44 Punkten Vorsprung ist er ein Rennen vor Schluss in der Meisterschaftswertung uneinholbar und feierte damit den Titelgewinn in der Moto2-EM.

Im ersten Lauf der Moto3-Junioren-WM stürmte der Brite Scott Ogden zu seinem ersten Sieg, den er im zweiten Rennen aufgrund eines Sturzes nicht wiederholen konnte. Stattdessen siegte David Muñoz vor Ivan Ortolá und Tabellenführer Daniel Holgado.

Moto2-EM, Jerez, Rennen 1:

1. Aldeguer, Boscoscuro, 29:26,160 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 1,910 sec

3. Tulovic, Kalex, + 18,246

4. Cardelus, Kalex, + 20,332

5. Kubo Kalex, + 24,795

6. Hada, Kalex, + 24,871

7. Wilford, Kalex, + 25,081

8. Ekky, Kalex, 28,426

9. Biesiekirski, Kalex, + 34,419

10. Rato, Kalex, + 36,184

Ferner:

18. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:21,019 (STK)

19. Nicolas Czyba, Yamaha, + 1:31,775 (STK)

21. Leon Orgis, Yamaha, + 1 Runde (STK)

Moto2-EM, Jerez, Rennen 2:

1. López, Boscoscuro, 29:30,450 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,454 sec

3. Tulovic, Kalex, + 12,504

4. Cardelus, Kalex, + 17,768

5. Hada, Kalex, + 20,273

6. Norrodin, Kalex, + 22,232

7. Kubo, Kalex, + 26,844

8. Wilford, Kalex, 28,500

9. Ekky, Kalex, + 29,281

10. Toledo, Kalex, + 29,636

Ferner:

17. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:09,904 (STK)

19. Nicolas Czyba, Yamaha, + 1:29,990 (STK)

Moto3-Junioren-WM, Jerez, Rennen 1:

1. Ogden, GASGAS, 28:52,925 min

2. David Munoz, KTM, + 0,050 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,078

4. Daniel Munoz, KTM, + 0,239

5. Holgado, GASGAS, + 0,626

6. Moreira, Honda, + 0,893

7. Kelso, KTM, + 2,150

8. Alonso, GASGAS, + 2,550

9. Van den Goorbergh, Honda, + 2,638

10. Riu, KTM, + 12,859

Moto3-Junioren-WM, Jerez, Rennen 2:

1. David Munoz, KTM, 28:55,023 min

2. Ortolá, KTM, + 1,044 sec

3. Holgado, GASGAS, + 4,149

4. Salvador, TM Racing, + 5,293

5. Daniel Munoz, KTM, + 7,968

6. Alonso, GASGAS, + 10,801

7. Kelso, KTM, + 10,902

8. Aji, Honda, + 10,966

9. Moreira, Honda, + 11,093

10. Matsuyama, Honda, + 11,526

Moto2-EM, Stand:

1. Aldeguer 245 Punkte. 2. Lopez 201. 3. Tulovic 119. 4. Cardelus 102. 5. Norrodin 84. 6. Wilford 81. 7. Rato 67. 8. Toledo 63. 9. Ekky 62. 10. Hada 58.

Moto3-Junioren-WM, Stand:

1. Holgado 176 Punkte. 2. David Munoz 134. 3. Ortola 113. 4. Ogden 72. 5. Rueda 68. 6. Alonso 66. 7. Salvador 65. 8. Kelso 64. 9. Daniel Munoz 55. 10. Matsuyama 51. – Ferner: 25. Dettwiler 8.