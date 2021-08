Lukas Tulovic (3.): «Gemerkt, dass ich mehr kann»

Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Intact SIC Racing Team zeigte beim CEV Repsol Meeting in Jerez zwei starke Rennen in der Moto2-EM. Bei anhaltender Hitze behielt er einen kühlen Kopf und stürmte zweimal aufs Podest.

«In der Hitze Südspaniens ist es uns gelungen, in die erste Startreihe zu fahren», freute sich Lukas Tulovic über Startplatz 3 am Samstag beim Moto2-EM-Treffen in Jerez. Doch ganz zufrieden war der Liqui Moly Intact SIC Racing Kalex-Pilot nicht: «Im Qualifying hatte ich mir etwas mehr erhofft, es wäre auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Immerhin konnte ich den Abstand zu den vorderen Fahrern weiter verkürzen.»

Hochsommerliche Temperaturen von über 35 Grad machten die Rennen am Sonntag zu einer Hitzeschlacht: «Nachmittags war es in der Hitze schwieriger, da die Reifen weniger Grip hatten und mehr schmierten», erklärte der 21-jährige Eberbacher.

Im ersten Rennen kam Tulovic nicht gut vom Start weg, ein Wheelie beim Beschleunigen kostete ihn Zeit: «Der Start ist sonst immer meine Stärke. Doch diesmal verlief er nicht optimal, ich habe dadurch eine Position verloren.» Ehe sich der Kalex-Pilot auf Position 3 zurückgekämpft hatte, waren die beiden Führenden Alonso Lopez und Fermín Aldeguer (beide Boscoscuro Team Ciatti) bereits enteilt. Tulovic lieferte sich im Rennverlauf einen Fight mit Xavier Cardelus, den er am Ende für sich entschied. Er überquerte den Zielstrich mit 18 Sekunden Rückstand auf Rennsieger Aldeguer als Dritter.

«Ich konnte leider nicht von Cardelus wegfahren und hatte dann bis zum Schluss ein kleines Duell. Als ich hinter ihm war, habe ich aber gemerkt, dass ich mehr kann. Die letzten zwei bis drei Runden habe ich das Tempo dann noch einmal erhöht, um das Podium sicher mitzunehmen. Ich war mit dem Ergebnis jedoch nicht ganz zufrieden, da der Abstand zu den ersten beiden viel zu groß war.»

Im zweiten Anlauf gelang Tulovic ein besserer Start und er behauptete Platz 3: «Ich habe es geschafft, bis zum letzten Renndrittel an den beiden Führenden dranzubleiben. Dann habe ich aber gesehen, dass der Abstand nach hinten sehr groß ist. Ab dem Zeitpunkt habe ich das Rennen lediglich noch verwaltet, um den dritten Platz sicher heimzufahren.»

In der Meisterschaft liegt Tulovic ein Rennen vor Schluss mit 17 Punkten Vorsprung auf Cardelus auf Position 3.

Moto2-EM, Jerez, Rennen 1:

1. Aldeguer, Boscoscuro, 29:26,160 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 1,910 sec

3. Tulovic, Kalex, + 18,246

4. Cardelus, Kalex, + 20,332

5. Kubo Kalex, + 24,795

6. Hada, Kalex, + 24,871

7. Wilford, Kalex, + 25,081

8. Ekky, Kalex, 28,426

9. Biesiekirski, Kalex, + 34,419

10. Rato, Kalex, + 36,184

Ferner:

18. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:21,019 (STK)

19. Nicolas Czyba, Yamaha, + 1:31,775 (STK)

21. Leon Orgis, Yamaha, + 1 Runde (STK)

Moto2-EM, Jerez, Rennen 2:

1. López, Boscoscuro, 29:30,450 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,454 sec

3. Tulovic, Kalex, + 12,504

4. Cardelus, Kalex, + 17,768

5. Hada, Kalex, + 20,273

6. Norrodin, Kalex, + 22,232

7. Kubo, Kalex, + 26,844

8. Wilford, Kalex, 28,500

9. Ekky, Kalex, + 29,281

10. Toledo, Kalex, + 29,636

Ferner:

17. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:09,904 (STK)

19. Nicolas Czyba, Yamaha, + 1:29,990 (STK)

Moto3-Junioren-WM, Jerez, Rennen 1:

1. Ogden, GASGAS, 28:52,925 min

2. David Munoz, KTM, + 0,050 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,078

4. Daniel Munoz, KTM, + 0,239

5. Holgado, GASGAS, + 0,626

6. Moreira, Honda, + 0,893

7. Kelso, KTM, + 2,150

8. Alonso, GASGAS, + 2,550

9. Van den Goorbergh, Honda, + 2,638

10. Riu, KTM, + 12,859

Moto3-Junioren-WM, Jerez, Rennen 2:

1. David Munoz, KTM, 28:55,023 min

2. Ortolá, KTM, + 1,044 sec

3. Holgado, GASGAS, + 4,149

4. Salvador, TM Racing, + 5,293

5. Daniel Munoz, KTM, + 7,968

6. Alonso, GASGAS, + 10,801

7. Kelso, KTM, + 10,902

8. Aji, Honda, + 10,966

9. Moreira, Honda, + 11,093

10. Matsuyama, Honda, + 11,526

Moto2-EM, Stand:

1. Aldeguer 245 Punkte. 2. Lopez 201. 3. Tulovic 119. 4. Cardelus 102. 5. Norrodin 84. 6. Wilford 81. 7. Rato 67. 8. Toledo 63. 9. Ekky 62. 10. Hada 58.

Moto3-Junioren-WM, Stand:

1. Holgado 176 Punkte. 2. David Munoz 134. 3. Ortola 113. 4. Ogden 72. 5. Rueda 68. 6. Alonso 66. 7. Salvador 65. 8. Kelso 64. 9. Daniel Munoz 55. 10. Matsuyama 51. – Ferner: 25. Dettwiler 8.