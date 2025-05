Tragödie in BSB, Oulton Park: Massenunfall, zwei Tote

Das Rennwochenende der Britischen Superbike-Serie am vergangenen Wochenende in Oulton Park endete mit einer Katastrophe. Nach einem Massensturz gibt es zwei Tote und viele verletzte Piloten zu beklagen.

Das Meeting der Britischen Superbike-Serie sollte eine große Party werden, es endete aber mit einer Katastrophe. Nach einem reibungslosen Ablauf am Samstag stand am Sonntagnachmittag das zweite Rennen der Supersport-Klasse an. Doch in der ersten Kurve gab es eine verhängnisvolle Kettenreaktion, in die elf Piloten verwickelt waren. Zum Teil krachten die nachfolgenden Fahrer in gestürzte und auf der Strecke liegende Kollegen.



Das Rennen wurde sofort abgebrochen und der restliche Renntag angesichts der vielen Verletzten abgesagt. Das medizinische Team war schnell am Unfallort und leistete bestmögliche Hilfe.

Besonders schwerwiegende Verletzungen erlitt Owen Jenner, der offenbar noch an der Unfallstelle wiederbelebt und anschließend im labilen Zustand ins Medical-Center der Rennstrecke gebracht wurde. Dort kollabierte der erste 21-Jährige erneut und verstarb an einer massiven Kopfverletzung.



Auch die Verletzungen des 29-jährigen Shane Richardson waren schwerwiegend, er konnte zunächst aber stabilisiert werden. Auf dem Weg ins nächstgelegene Universitätsklinikum erlag der Neuseeländer und zweifache Vater einer schweren Brustverletzung.



Unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Verstorbenen, Ihnen gilt uns herzliches Beileid.

Mit erheblichen Verletzungen am Rücken und Bauch wurde Tom Tunstall ins Krankenhaus gebracht, wo er sich derzeit in Intensivbehandlung befindet. Nähere Informationen über den aktuellen Zustand des 47-Jährigen sind nicht bekannt. Es ist zu befürchten, dass es auch um Tunstall kritisch steht.



Weitere fünf Fahrer erlitten leichtere Verletzungen, nur drei blieben unverletzt.