IRRC Superbike-Champion David Datzer schwer verletzt

David Datzer wurde unverschuldet in einen Unfall verwickelt

Der Auftakt der Straßenrennsaison auf dem europäischen Festland wurde von einem schweren Unfall überschattet. Der Deutsche David Datzer wurde in Stare Mesto vom Motorrad eines gestürzten Fahrers getroffen.

Das Wochenende beim Straßenrennen in Star Mesto hatte für David Datzer so begonnen, wie er es sich vorgestellt hatte. Der BMW-Pilot, der erst kürzlich beim Bergrennen in Landshaag für einen Streckenrekord gesorgt hatte, holte sich im Training für das Superbike-Rennen überlegen die Pole-Position vor Tomas Toth und Thomas Altendorfer.

Im Rennen auf dem 4,2 Kilometer langen Kurs konnte sich Datzer nach dem Start sofort in Führung setzen. Bei der Anfahrt zur ersten Rechtskurve kam es hinter ihm zu einem Sturz eines Konkurrenten. Das herrenlose Motorrad rutschte ungebremst weiter und traf den Gesamtsieger der vorjährigen IRRC Superbike mit hoher Geschwindigkeit.

Der 33-jährige Familienvater aus dem bayrischen Vilsbiburg wurde am Unfallort erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen gibt es noch keine näheren Erkenntnisse, es soll ihm aber den Umständen entsprechend gut gehen. Im Laufe des heutigen Tages werden weitere Untersuchungen durchgeführt.

Angesichts des Unfalls treten die Siege von Petr Najman (Supersport und Supertwins), Christopher Eder (GP125/Moto3) und Finn Chapman (Supermono) in den Hintergrund.