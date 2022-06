Rallye Dakar 2023: Neue Route, gigantische Länge

Die Planungen für die Rallye Dakar 2023 sind bereits im vollen Gange. Mensch und Material werden auf Wertungsprüfungen von 5000 km noch mehr Durchhaltevermögen an den Tag legen müssen.

Seit 2020 findet die Rallye Dakar in Saudi-Arabien statt, bei der vierten Ausgabe Anfang 2023 wird mit dem Oman erstmals ein zweites Land gestreift – die Erweiterung auf angrenzende Länder war der ursprüngliche Plan, die Corona-Pandemie machte dieses Vorhaben aber bisher unmöglich.

Erste Details zur geplanten Route wurden nun vorgestellt. Auftakt ist am 31. Dezember, der letzte Renntag wird der 15. Januar sein. Nach dem Prolog stehen 14 Etappen an, die von einem Ruhetag unterbrochen werden. Die ausgearbeitete Route umfasst 70 Prozent neue Wertungsprüfungen, die meisten davon sind um 450 km lang.

Was Fahrern und Teams gefallen wird: Die Verbindungssektoren werden kürzer sein und die Ziellinien näher an den Biwaks liegen. Mit fast 5000 km an Wertungsprüfungen wird die 45. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt dennoch kein einfaches Unterfangen.

Zum Vergleich: Die Dakar 2022 ging nur über gut 4200 km!

Die Route führt die Piloten vom Roten Meer auf die andere Seite des Landes zum Arabischen Golfs nach Dammam führen. Tatsächlich handelt es sich um Rundreise, denn die 14 Etappen führen die Dakar-Helden zuerst nordwestlich in die Bergregionen im Nordwesten, bevor es für dreit Tage durch die Dünen im Südosten geht, dem «Empty Quarter».

Bereits Ende November werden auf der Rennstrecke in Le Castellet die technischen und administrativen Kontrollen stattfinden, anschließend erfolgt die Verschiffung. Für die Teilnehmer an der Rally-Raid-WM ist das eine Herausforderung, denn im November soll die Andalusien-Rallye nachgeholt werden.