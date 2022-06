Wenige Tage vor Beginn: Rallye Andalusien verschoben

Sam Sunderland führt die Rallye-Raid-WM 2022 weiterhin an

Nach Absage der Rallye Kasachstan erfährt die Rally-Raid-WM die nächste Änderung. Die in wenigen Tagen beginnende Rallye Andalusien wurde auf den Herbst verschoben.

Andalusien ist eine der trockensten Regionen Spaniens, in den Sommermonaten regnet es nur selten. Zwischen Juni und September liegen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bei etwa 35 Grad Celsius, in diesem Jahr begann der Sommer mit solchen Temperaturen und der extremen Trockenheit aber schon im Mai. Selbst in der Nacht fällt das Thermometer kaum unter 20 Grad Celsius.

Diese extremen Wetterbedingungen haben die Brandgefahr in der Region erheblich erhöht, sodass die örtlichen Behörden die höchste Alarmstufe ausgerufen haben. Dieser Fall von höherer Gewalt hat Veranstalter ASO, FIA, FIM sowie den örtlichen Veranstalter gezwungen, die für den 7. bis 12. Juni geplante Rallye Andalusien auf den Herbst zu verschieben. Der neue Termin auf der ursprünglich vorgesehenen Route ist noch offen.

Nach Absage der Rallye Kasachstan Mitte März ist es bereits die zweite Änderung, die der Kalender der neuen Rally-Raid-WM erfährt. Rallye-Fans müssen sich nun bis zur Rallye Marokko am 7. Oktober gedulden.

Rally-Raid-WM 2022: Stand nach 2 von 4 Events Pos Fahrer (Nation) Team Punkte 1. S. Sunderland (GBR) GASGAS Factory Racing 63 2. P. Quintanilla (CHL) Monster Energy Honda 46 3. M. Walkner (AUT) Red Bull KTM Factory Racing 35 4. R. Brabec (USA) Monster Energy Honda 34 5. T. Price (AUS) Red Bull KTM Factory Racing 25 6. I. Cornejo (CHL) Monster Energy Honda 24 7. A. Van Beveren (FRA) Monster Energy Yamaha 20 8. J. Rodrigues (PRT) Hero Motosports Rally 18 9. J. Barreda (ESP) Monster Energy Honda 17 10. L. Benavides (ARG) Husqvarna Factory Racing 16 11. L. Santolino (ESP) Sherco Rallye 16 12. F. Caimi (ARG) Hero Motosports Rally 8 13. S. Howes (USA) Husqvarna Factory Racing 6 14. X. De Soultrait (FRA) Ht Rally Raid Husqvarna Racing 6 15. K. Benavides (ARG) Red Bull KTM Factory Racing 6 16. A. Mare (RSA) Hero Motosports Rally 5 17. R. Goncalves (PRT) Team Sherco Rallye 3 18. R. Branch (BWA) Hero Motosports Rally 3 19. M. Michek (CZE) Orion - Moto Racing Group 2