Dakar-Oldie Franco Picco: Niemand hat mehr Erfahrung

Die Startnummer 67 von Franco Picco entspricht seinem Lebensalter. Der Italiener fuhr 1985 seine erste Rallye Dakar und ist 2023 als Werkspilot von Fantic dabei.

Rallye-Piloten, die mindestens 45 Jahre alt sind, sind bei der Dakar in der Veteranen-Trophy eingeschrieben. Franco Picco übererfüllt dieser Anforderung: Der älteste Teilnehmer ist bereits 67 Jahre alt!

Der routinierte Italiener verhalf 2022 Fantic zum Dakar-Debüt, in der Kategorie ‹Original by Motul› erledigte er alle Wartungsarbeiten an seinem Motorrad selbst. Seine Erfahrung von 30 Teilnahmen half Picco einmal mehr das Ziel zu erreichen, wenn auch nur auf Platz 72. Die Dakar 2023 wird seine 31. sein, dieses Mal in der Rally2 mit Alex Salvini als Teamkollege.

«Ich habe 1985 als Werksfahrer für Yamaha Racing angefangen. Bei meiner ersten Dakar wurde ich Dritter und bei den Ausgaben von 1988 und 1989 Zweiter. Ich nahm vor ein paar Jahren auch an den Rallyes in Südamerika teil, die eine wirklich schöne Landschaft boten. Aber ich liebe die Dünen und den Sand, deshalb ist Saudi-Arabien attraktiver für mich. Bei der Rallye Dakar muss man mit allem rechnen, und ich muss mein Alter berücksichtigen. Es ist hart und anstrengend, aber ich werde so lange weiterfahren, wie es mir gut geht. Der Veranstalter war bei meiner Anmeldung skeptisch. Sie dachten, dass es in meinem Alter zu schwierig wäre Motorrad zu fahren, aber bei Rallyes zählt Erfahrung genauso wie sportliche Leistung – am Ende gaben sie auf.»

Mit jeder Teilnahme wird die Startnummer des Italieners höher. Entsprechend seinem Alter startet er 2023 mit der Nummer 67 in die härteste Rallye der Welt.

«Ich habe um Startnummer 67 gebeten, um mich daran zu erinnern, dass ich vorsichtig sein muss», erklärte Picco. «Bei meinen vielen Teilnahmen habe ich viele jüngere Männer wegen teils trivialer Dinge scheitern sehen. Wenn es schlimm kommt, kann ich meine Stärken nutzen: Navigationsfähigkeiten, Einteilung der Kräfte und auch meine technischen Kenntnisse.»