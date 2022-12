Honda-Geheimwaffe bei Dakar: Joan Barreda jagt Rekord

Mit vier Werkspiloten nimmt die Honda Racing Corporation die Rallye Dakar 2023 in Angriff. Tatsächlich haben die Japaner mit Joan Barreda einen fünften und sehr starken Fahrer am Start.

Seit 2011 hat Joan Barreda an jeder Rallye Dakar teilgenommen, ab 2014 für das Honda-Werksteam. Der Spanier gilt als einer der schnellsten Piloten überhaupt, 27 Etappensiege zeugen davon. Mehr Etappensiege haben nur die beiden Franzosen Stéphane Peterhansel und Cyril Despres eingefahren, die jeweils 33 verbuchten. Barreda schielt darauf, alleiniger Rekordhalter

Einen Sieg bei der härtesten Rallye der Welt verpasste Barreda auch wegen Stürze und daraus resultierenden Verletzungen. So wie in diesem Jahr, als Barreda die Rallye nur unter Schmerzen beenden konnte – er hatte sich das Schlüsselbein und das Becken angeknackst. Beste Gesamtplatzierung sind fünfte Plätze 2017 und 2022.

Während sich Barreda von seiner Verletzung erholte, verpflichtete Honda den ehemaligen Yamaha-Piloten Adrien van Beveren als seinen Ersatz. Der Franzose überzeugte bei den Rallyes in Marokko und Andalusien auf der CRF450 auf Anhieb und beendete die Weltmeisterschaft als Dritter, obwohl er eine WM-Veranstaltung verpasste.

Beim mittlerweile 39-jährigen Barreda ging vom Rücktritt aus. Ein Irrtum, denn Honda hatte Barreda eine Türe offen gelassen, sollte er seine Karriere fortsetzen wollen.

Und so kommt es: Überraschend taucht Barreda auf der Teilnehmerliste für die Rallye Dakar 2023 auf, sein Team wird als Monster Energy JB gelistet – also mit demselben Sponsor wie das offizielle Team. Dies lässt den Schluss zu, dass der Spanier in der Struktur des Werksteams seine zwölfte Dakar in Angriff nehmen wird, auch wenn er bei der Teampräsentation von Teammanager Ruben Faria nicht mit einem Wort erwähnt wurde.