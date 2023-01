Zeitstrafe für Dakar-Leader Daniel Sanders (GASGAS)

Als Zweiter im Prolog, nur eine Sekunde langsamer als Sieger Toby Price (Red Bull KTM), bewies Daniel Sanders bereits seinen Speed. Auf Etappe 1 fuhr der GASGAS-Pilot Bestzeit, erhielt nachträglich aber eine Zeitstrafe.

Daniel Sanders überraschte als Rookie bei der Dakar 2021 als Gesamtvierter, was ihm für 2022 einen Platz im Werksteam von GASGAS einbrachte. Doch die letzte Dakar endete für den Australier mit einem Sturz auf einer Verbindung vorzeitig.

Dass die langwierige Verletzung (Bruch von Ellbogen und linkem Handgelenk) seinem Speed nicht schadete, bewies Sanders im Prolog mit der zweitschnellsten Zeit eindrucksvoll.

Auf der ersten Etappe lieferte sich der Australier mit KTM-Privatier ein Duell um den Etappensieg, nach der 367 km langen Wertungsprüfung markierte der 28-Jährige in 3:31 Std. die schnellste Zeit. Wegen einer Zeitstrafe von drei Minuten fiel der GASGAS-Pilot aber auf Platz 7 zurück und Honda-Ass Ricky Brabec kam als Sieger in die Wertung.

«Das vergangene Jahr war lang, weil ich keine Rallyes gefahren bin. Also musste ich zuerst meinen Rhythmus wiederfinden», erzählte Sanders. «Den ersten Teil des Tages verbrachte ich damit, mich mit dem Motorrad vertraut zu machen, da ich es vorher noch nie gefahren war. Ich schloss danach zu Kevin [Benavides, Red Bull KTM] auf und wir fuhren gemeinsam hart. Ich habe keine Fehler gemacht.»

Dass er den Etappensieg nicht zugesprochen bekam, ist für Sanders zu verschmerzen, denn mit einer Minute Vorsprung auf Joan Barreda (Honda) führt er die Gesamtwertung an – und für Etappe 2 ist ein hinterer Startplatz ohnehin besser.

«Es fühlt sich gut an, zurück zu sein, vor allem bei der Dakar», freute sich Sanders. «Ich habe mich mehrmals unters Messer legen müssen, deshalb gehe ich das Rennen dieses Mal mit Vorsicht an. Es fällt nicht immer leicht, aber ich werde tun, was ich kann, um eine Etappe nach der anderen zu bewältigen.»

Für GASGAS war die erste Etappe dennoch ein Rückschlag, denn nach einem Sturz musste Vorjahressieger Sam Sunderland die 45. Ausgabe bereits aufgeben.

Rallye Dakar 2023 – Ergebnis Etappe 1 (Motorrad & Quad) Pos Fahrer (Nation) Team Zeit/Diff Strafe 1 R. Brabec (USA) Monster Energy Honda Team 03:31:10 2 K. Benavides (ARG) Red Bull KTM Factory Racing + 00:44 3 M. Klein (USA) Bas World KTM Racing Team + 00:44 4 J. Barreda (ESP) Monster Energy Jb Team + 01:10 + 01:00 5 T. Price (AUS) Red Bull KTM Factory Racing + 01:49 6 P. Quintanilla (CHL) Monster Energy Honda Team + 01:57 + 02:00 7 D. Sanders (AUS) Red Bull GASGAS Factory Racing + 02:50 + 03:00 8 S. Howes (USA) Husqvarna Factory Racing + 03:07 9 A. Van Beveren (FRA) Monster Energy Honda Team + 03:47 10 J. Cornejo Florimo (CHL) Monster Energy Honda Team + 06:15 11 L. Santolino (ESP) Sherco Factory + 07:27 12 J. Rodrigues (PRT) Hero Motosports Team Rally + 07:30 13 S. Bühler (DEU) Hero Motosports Team Rally + 07:54 14 R. Branch (BWA) Hero Motosports Team Rally + 08:52 15 L. Benavides (ARG) Husqvarna Factory Racing + 09:11 16 F. Caimi (ARG) Hero Motosports Team Rally + 11:26 17 D. Nosiglia Jager (BOL) Rieju - Xraidsexperience + 12:13 18 A. Maio (PRT) Yamaha Portugal + 12:26 19 S. Svitko (SVK) Cross Team + 13:29 20 M. Michek (CZE) Orion - Moto Racing Group + 14:44 21 M. Walkner (AUT) Red Bull KTM Factory Racing + 18:07 22 M. Giemza (POL) Orlen Team + 20:16 23 H. Koitha Veettil (IND) Sherco Factory + 22:18 24 P. Lucci (ITA) Pl Racing + 22:48 25 C. Chapeliere (FRA) Team Casteu + 23:58 26 D. Llanos (ARG) Xraids Experience + 25:29 + 01:00 27 J. Jagu (FRA) Team Esm + 25:36 28 J. Pedrero Garcia (ESP) Rieju Team + 26:26 29 J. Lepan (FRA) Nomade Racing + 26:50 30 M. Docherty (ZAF) Ht Rally Raid Husqvarna Racing + 27:12 + 15:00 31 R. Dumontier (FRA) Team Dumontier Racing + 27:13 + 01:00 32 J. Argubright (USA) Duust Co Rally Team + 27:49 33 T. Schareina (ESP) Bas World KTM Racing Team + 28:07 34 T. Montanari (ITA) Solarys Racing + 29:08 35 T. Mulec (SVN) Ht Rally Raid Husqvarna Racing + 32:28 36 N. Theric (FRA) Team Rs Concept + 32:36 37 E. Gyenes (ROU) Autonet Motorcycle Team + 34:03 38 M. Doveze (FRA) Nomade Racing + 34:30 39 A. Salvini (ITA) Fantic Rally Team + 34:33 40 R. Gonçalves (PRT) Sherco Factory + 35:10 + 05:00 41 C. Moore (ZAF) Ht Rally Raid Husqvarna Racing + 38:34 42 M. Andujar (ARG) 7240 Team + 39:24 43 A. Giroud (FRA) Yamaha Racing - Smx - Drag'On + 40:08 44 J. Brabec (CZE) Strojrent Racing + 40:38 45 S. Caimi (ARG) Bas World KTM Racing Team + 40:38 46 J. Martiny (BEL) Dumontier Racing + 40:55 47 B. Melot (FRA) Esprit KTM + 41:06 48 J. Vega (ESP) Pont Grup - Yamaha + 41:14 49 M. Wiedemann (DEU) Wiedemann Motorsports + 42:03 50 M. Balooshi (ARE) Mx Ride Dubai + 45:34 51 F. Moreno Flores (ARG) Drag´On Rally Team + 50:13 52 N. Cardona Vagnoni (VEN) Pedrega Team + 51:17 53 L. Podmol (CZE) Podmol Dakar Team + 51:35 54 P. Copetti (USA) Del Amo Motorsports By Motul + 51:55 55 M. Medeiros (BRA) Taguatur Racing Team + 52:55 + 03:00 56 Z. Yakefu (CHN) Wu Pu Da Hai Dao Rally Team + 53:24 57 M. Patrao (PRT) Credit Agricola - Mario Patrao Motosport + 53:31 58 L. Kancius (LTU) Story Racing + 54:01 59 M. Rees-Stavros (GBR) None + 55:08 60 B. Gavard (FRA) Team Rs Concept + 55:28 61 L. Fanottoli (ITA) Tecnosport Rally + 56:27 62 A. Dutrie (FRA) Drag'On Rally Service + 56:30 63 T. De Gavardo (CHL) Bas World KTM Racing Team + 58:48 64 K. Wisniewski (POL) Orlen Team + 01:01:27 65 C. Herbst (FRA) Team All Tracks + 01:02:26 66 D. Gaits (FRA) Happyness Racing + 01:02:31 67 T. Kongshoj (DNK) Joyride Race Service + 01:03:10 68 M. Jacobi (FRA) Vta Comasmotos + 01:03:11 69 S. Marcic (SVN) Marcic + 01:03:15 70 G. Enrico (CHL) Enrico Racing + 01:03:39 71 A. Ahli (ARE) A.Ahli92Racing + 01:04:48 72 D. Pabiska (CZE) Sp Moto Bohemia + 01:06:32 73 M. Pol (NLD) Ht Rally Raid Husqvarna Racing + 01:08:48 74 C. Jacques (FRA) Team Rs Concept + 01:10:04 75 S. Gregory (ZAF) Stuart Gregory + 01:12:31 76 F. Domas (FRA) Dragon + 01:12:52 77 P. Gendron (FRA) Nomade Racing + 01:13:08 78 K. Mc Coy (USA) American Rally Originals + 01:13:31 79 M. Engel (CZE) Orion - Moto Racing Group + 01:14:32 80 W. Aaldering (NLD) Ht Rally Raid Husqvarna Racing + 01:15:19 81 A. Al Shatti (KWT) Mx Ride Dubai + 01:17:06 82 E. Anghileri (ITA) Rs Moto Racing + 01:17:39 83 S. Sunier (CHN) Kove Rally Team + 01:19:04 84 D. Pearson (USA) American Rally Originals + 01:19:32 85 R. Saldaña Goñi (ESP) Pedrega Team + 01:20:38 86 P. Vlcek (USA) Detyens Racing + 01:22:26 87 P. Cabrera (CHL) Rieju Team + 01:23:31 88 F. Arredondo (GTM) Bas World KTM Racing Team + 01:24:18 89 Z. Min (CHN) Wu Pu Da Hai Dao Rally Team + 01:25:21 90 S. Gomez Cantero (ESP) Rieju-Xraidsexperience + 01:26:08 91 G. Chollet (FRA) Chollet Racing Team + 01:26:28 92 D. Vila Vaques (ESP) Dv4 Powered By Motul + 01:27:19 93 J. Mas Arcos (ESP) Fae Pedrega Team 77 + 01:27:33 94 J. Varga (SVK) Varga Motorsport Team + 01:27:42 95 P. Peyrard (FRA) Nomade Racing Team + 01:31:29 96 T. Vingut (ESP) Visit Sant Antoni - Ibiza + 01:33:19 97 P. Neff (USA) American Rally Originals + 01:34:57 98 M. Troquier (FRA) Nomade Racing + 01:38:06 99 J. Hillier (GBR) James Hillier Racing + 01:38:24 100 L. D'Abbadie (FRA) Loïs D'Abbadie + 35:33:50 + 29:30:00