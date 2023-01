Dakar 2023, Etappe 1: Wer setzt die erste Duftmarke?

Am ersten richtigen Tag der 45. Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien gibt es unterwegs für die Teilnehmer bereits eine Mischung aus verschiedenen Untergründen. Erfahrung ist von Vorteil, Neulinge können glänzen.

Ähnlich wie bereits am Samstag geht es am Sonntag in eine Schleife bei Dschidda. Doch im Gegensatz zum elf Kilometer kurzen Prolog, der vor allen Dingen über die Startreihenfolge für die erste Etappe entscheidend war (Die Top-15 vom Samstag durften sich ihre Startplätze für WP1 aussuchen), geht es an diesem Tag erstmals ans Eingemachte.

Die Etappe, die erneut am sogenannten «Sea Camp» am Roten Meer startet, führt über 234 Kilometer Verbindungsstrecken. Die Wertungsprüfung erstreckt sich hingegen für die Motorradpiloten sogar auf 367 Kilometer, doch besonders für die erfahrenen Fahrer wird die Strecke keine große Challenge sein.

Nachdem zu Beginn einige steinige Passagen auf dem Plan stehen, geht es über kleinere Abschnitte Kies zu sehr sandigen Strecken. In der finalen Phase der Etappe können Rallye-Neulinge erstmals ihre Fähigkeiten beim «Dünen-Surfen» unter Beweis stellen. Auch wenn es noch keine große Herausforderung ist, diese Etappe wird einen ersten Standpunkt der Teilnehmer ans Licht bringen.