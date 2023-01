Deutschland jubelt: Sebastian Bühler auf Dakar-Podium

Die zweite Etappe der Dakar 2023 hatte ein denkwürdiges Ergebnis. Als Zweiter fuhr der Duisburger vom deutsch-indischen Hero-Team sein erstes Podium bei der härtesten Rallye der Welt ein.

Der zweite Renntag der 45. Rallye Dakar war kein Zuckerschlecken. Die 430 km lange Route führte durch überwiegend felsige Abschnitte und unwegsames Gelände. Für Mensch und Material war es eine gefährliche Herausforderung.

In einem Stück und das mit einer herausragenden Zeit erreichte Sebastian Bühler das Etappenziel in Al-'Ula. Der 29-Jährige, der die letzte Dakar verletzungsbedingt verpasste, fährt für das in Stephanskirchen ansässige Team Hero Motorsport und büßte lediglich 1:09 min auf Etappensieger Mason Klein (BAS KTM) ein. Als Zweiter stieg der in Duisburg geborene und in Portugal lebende Bühler zum ersten Mal auf ein Dakar-Tagespodium.

«Der Tag hat sich gelohnt. Dennoch war es kein wirklich lustiger Tag, da wir den ganzen Tag durch Felsen gefahren sind», stöhnte der Hero-Pilot. «Ich konnte von Anfang an einen guten Rhythmus finden, und das hat mir geholfen, durchzukommen. Vor dem zweiten Tanken ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, durch den ich 2 km zurückfahren musste, um einen Wegpunkt zu bestätigen, und ich habe dadurch etwas Zeit verloren. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung und dem verdienten zweiten Platz.»

In der Gesamtwertung belegt Bühler mit überschaubaren 8:34 min Rückstand den zehnten Platz. Die dritte Etappe am Dienstag über insgesamt 669 Kilometer von Al-'Ula nach Ha'il muss Bühler jedoch als Zweiter eröffnen. Erstmals bei einer Dakar werden die drei führenden Piloten mit einer Zeitgutschrift entschädigt.