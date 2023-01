Dakar 2023, Etappe 2: Sebastian Bühler (Hero) Zweiter

Red Bull GASGAS-Pilot Daniel Sanders war drauf und dran, Etappe 2 der Rallye Dakar 2023 zu gewinnen, den Sieg räumte aber KTM-Privatier Mason Klein ab. Hero-Pilot Sebastian Bühler starker Zweiter, Walkner Zehnter.

Auf der zweiten Etappe der Dakar 2023 standen insgesamt 588 Kilometer auf dem Programm, allein davon 430 Kilometer als Wertungsprüfung. Obwohl die Navigation nicht die höchste Anforderung an die Teilnehmer stellte, waren die Abstände überraschend groß und es passieren einige Stürze.

Mit der schnellsten Zeit kam der als Sechster in den zweiten Renntag gestartete Daniel Sanders an. Der Red Bull GASGAS-Pilot lag nach 48 km bereits 48 sec vor Ricky Brabec (Honda) und sogar eine Minute vor den Red Bull KTM-Piloten Kevin Benavides und Toby Price. Am Wegpunkt bei KM 105 lag der Australier bereits um drei Minuten vorn.

Immer besser in Fahrt kam Privatier Mason Klein (BAS KTM), der im weiteren Verlauf mit Price um Platz 2 kämpfte. Sanders indes fuhr seine beeindruckende Pace bis kurz vor dem Ziel, bis er langsamer machte, um nicht als Etappensieger den nächsten Renntag zu eröffnen. Weitere Top-Piloten folgten seinem Beispiel.

In 5:23:04 Std. gewann somit Klein, obwohl der US-Amerikaner eine Zeitstrafe von 2 min erhielt. Nur eine Minute dahinter der Duisburger Sebastian Bühler (Hero), der auf den letzten 100 Kilometer Zeit gut machen konnte. Dritter wurde Husqvarna-Werkspilot Skyler Howes.

Als bester Red Bull KTM-Pilot kam Price mit 2:16 min Rückstand in die Wertung, 16 sec danach brachte Joan Barreda die beste Honda ins Ziel.

Sanders verlor auf den Etappensieger 3:24 min und wurde Neunter, noch einmal 42 sec später erreichte Matthias Walkner als Zehnter das Biwak in Alula.