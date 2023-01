KTM-Privatier Mason Klein ließ die Dakar-Stars stehen

Mit dem Sieg auf Etappe 2 hat Mason Klein auch die Führung der Dakar 2023 übernommen. Der BAS-KTM-Pilot ließ die etablierten Werkspiloten einfach hinter sich, kassierte aber eine Zeitstrafe.

Mason Klein war bei der Dakar 2022 als Neunter bester Rookie und auch bei der 45. Ausgabe legt der US-Amerikaner ein famoses Tempo vor: Dritter auf Etappe 1 und am zweiten Renntag ließ der erst 22-Jährige seinen ersten Etappensieg folgen.

«Abgesehen von der Speed-Limit-Strafe habe ich mich wirklich gut gefühlt, es war super schön», erzählte der KTM-Privatfahrer. «Die meiste Zeit bin ich den anderen Jungs gefolgt, und nach dem Tankstopp haben alle Witze darüber gemacht, ob ich nun führe oder nicht, weil ich sie die Führungsarbeit habe machen lassen. Also habe ich mir gesagt, na gut, und habe sie einfach stehen lassen. Das war klasse!»

Die Piste lag Klein offensichtlich, seine Aufmerksamkeit litt aber unter dem hohen Tempo.

«Das Terrain war super gut, die Navigation war gut und das Roadbook war gut», sagte der KTM-Pilot. «Die Sache ist nur mit dem Speed in den Speed-Limit-Zonen, das alles zu viel für mich ist. Es ist so viel für mein Gehirn. Dann schalte ich manchmal einfach ab. Erst achte ich auf das Limit, dann heißt es aber keine Kurven, nur geradeaus und dieser Richtung folgen. Dabei vergesse ich dann, was ich tue. Vielleicht liegt das an der Erfahrung, aber es ist ziemlich hart.»

Klein führt die Dakar-Wertung mit 1:41 min Vorsprung vor Red Bull KTM-Werkspilot Toby Price an. Denkt Klein möglicherweise sogar an den Gesamtsieg?

«Um die Dakar zu gewinnen, muss man die verrückte Entscheidung treffen, wann man sich zügeln muss. Derjenige, der gewinnt, gewinnt nicht immer die Etappen», weiß Klein. «Man muss schnell fahren, richtig? Aber derjenige, der nicht jeden Tag stürzt, der sich nicht jeden Tag verirrt, der jeden Tag konstant an der gleichen Stelle ins Ziel kommt, der wird gewinnen.»