Matthias Walkner: «Meine bisher gefährlichste Etappe»

«Das war die gefährlichste Etappen, die ich bei der Dakar je gefahren bin», wetterte Matthias Walkner am Dienstag in Saudi-Arabien. Er stürzte, verletzte sich und muss womöglich aufgeben.

Auf der zweiten Etappe der Dakar-Rallye 2013 hielt sich der 36-jährige Salzburger Red Bull-KTM-Werksfahrer Matthias Walkner zwar in den Top-Ten, er verlor aber nach einem Sturz kostbare Zeit auf die Sieganwärter. Der Dakar-Gesamtsieger von 2018, der bei der härtesten Rallye der Welt zuletzt sechsmal in Serie ins Ziel kam, davon viermal unter den Top-3, ärgerte sich aber über die Routenführung auf der 2. Etappe und zweifelt, ob seine schmerzhafte Handverletzung das Weiterfahren morgen erlaubt.

Der Dakar-Tross verliess heute das Sea Camp am Roten Meer und begab sich ins Landesinnere Richtung Nordosten. Über steinige Hügel und sehr anspruchsvolle Pisten führte die zweite Etappe nach Alula. 588 Kilometer betrug die gesamte Strecke, 430 Kilometer wurden gewertet.

Aus den vom Veranstalter kalkulierten vier Stunden wurden mehr als fünfeinhalb Fahrstunden unter extremsten und gefährlichsten Bedingungen. Walkner zeigte ein gutes Rennen, kam aber aber zu Sturz und konnte die Etappe nur unter sehr starken Schmerzen zu Ende fahren.

Mit einem Zeitrückstand von gut vier Minuten landete der Kuchler noch auf dem zehnten Rang. Zum Etappensieger krönte sich der Kalifornier Mason Klein, der nun auch die Gesamtwertung anführt, vor dem deutschen Sebastian Bühler und Skyler Howes aus den USA.

«Es war ein sehr, sehr langer und anspruchsvoller Tag, der in einem lässigen Canyon begonnen hat. Auch landschaftlich war es heute sehr beeindruckend. Von 430 km sind wir 400 km zwischen fußballgroßen Steinen gefahren, da muss man ständig auf der Hut sein. Das war vermutlich die gefährlichste Etappe, die ich je bei einer Dakar gefahren bin. Über fast sechs Stunden durfte man keinen Stein übersehen, sonst tut das richtig weh.»

«150 km vor dem Ziel ist mir dann genau das passiert», bedauerte der KTM-Fahrer. «Laut den ausgewerteten Airbag-Daten hatte ich 110 km/h drauf, als ich einen Stein übersehen habe. Ich bin ziemlich heftig in einen Steinhaufen gestürzt und habe mich dabei am Handgelenk verletzt. Zum Glück hatte ich den Airbag, der wohl eine viel schlimmere Verletzung verhindert hat. Alle Schutzengerl und Glücksbringer waren heute auf meiner Seite.»

Walkner weiter: «Da das Handgelenk sehr stark schmerzt, bin ich im Ziel sofort ins Krankenhaus zum Röntgen gefahren. Das ist es auch, was mir neben den ganzen Abschürfungen, Hämatomen und Fleischwunden wirklich Sorgen bereitet. Ich habe eine leichte knöcherne Absplitterung. Die letzten 130 km bis ins Ziel waren sehr schmerzhaft. Ich konnte zum Teil den Lenker nicht mehr halten und habe mich irgendwie ins Ziel gerettet. Wegen der starken Schmerzen bin ich nicht sicher, ob ich weiterfahren kann. Ich werde die Nacht drüber schlafen und morgen früh entscheiden, ob ich in der Früh am Start stehe.

«Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht so einfach aufgebe, dafür habe ich mich zu intensiv auf die Dakar vorbereitet. Allerdings werde ich auch keine Dummheit riskieren. Ich werde jetzt alles Mögliche dran setzen, damit ich weitermachen kann, auch wenn das Bauchgefühl aktuell nicht so gut ist», erklärte der Kuchler.

Walkner wird derzeit vom Team-Physiotherapeuten versorgt und behandelt.

Laut Renndirektor David Castera stehen für den morgigen Tag die landschaftlich schönsten und eindrucksvollsten Kilometer auf dem Programm. Die 668 Kilometer lange Strecke mit Start in Alula führt durch eine Reihe von Schluchten Richtung Osten ins Landesinnere nach Ha'il. Davon gezeitet werden 447 Kilometer.