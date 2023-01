Daniel Sanders (GASGAS): Känguru pushte ihn zum Sieg

Mit dem Sieg auf der dritten Etappe sicherte sich Daniel Sanders auch die Führung in der Gesamtwertung der Rallye Dakar 2023. Der Red Bull GASGAS-Pilot war im Finale in Begleitung seines Landsmanns Toby Price (KTM).

Nach drei Etappen der 45. Dakar-Ausgabe ist Daniel Sanders der Mann der Stunde. Der Australier gab sich bisher keine Blöße und überzeugte an jedem Renntag nicht nur mit seinem Speed, sondern auch mit seinem taktischen Gespür. So drehte er am Ende von Etappe 2 ab und verschenkte den möglichen Tagessieg, um die heutige dritte Etappe nicht eröffnen zu müssen. Nun holte sich der 29-Jährige aber den verdienten Tagessieg.

«Ich hoffte, dass meine Strategie am Montag richtig war. Ich habe lange gewartet und bin nach dem letzten Tanken deutlich langsamer geworden», sagte Sanders im Etappenziel in Ha'il. «Jordi hatte uns gesagt, dass die heutige Etappe hart werden würde. Er sagte, man solle nur gewinnen, wenn man einen großen Vorsprung hat. Und genau das habe ich heute getan.»

Sanders startete als Neunter und holte schnell zu den vor ihm fahrenden Piloten auf.

«Am Anfang hatten wir ein wenig zu kämpfen. Durch den tiefen Sand und die Felsen war es hart. Dann ging es darum, wieder zu pushen. Das Ziel war es, beim Tanken herauszufinden, wo alle platziert sind, und dann weiterzumachen», berichtete der Australier. «Die Jungs an der Spitze haben eine gute Eröffnung gemacht. Am Ende war ich der dritte Fahrer auf der Etappe, also war es wichtig, sich auf die Navigation zu konzentrieren, denn die Jungs an der Spitze hatten den ganzen Tag über geöffnet. Jeden Moment können sie einen Fehler machen und den Fokus verlieren. Am Ende ist es gut gegangen.»

Im letzten Teilstück fuhr Sanders seinen Landsmann Toby Price (Red Bull KTM) im Nacken. Gemeinsam distanzierte die beiden Australier die übrigen Verfolger.

«In den Dünen konnten wir uns von den Jungs absetzen. Ich war überrascht, dass mir das alte Känguru folgen konnte», grinste der 29-Jährige. «Das war gut, denn wir konnten uns am Ende absetzen. Wir Aussies haben den stärksten Spirit und kennen uns mit solchem Terrain aus. Ich denke, Pricey und ich haben einen guten Hintergrund, mit vielen schnellen Rennen in Australien. Das zahlt sich bei der Dakar aus.»