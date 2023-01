Dakar 2023: Bringt Tag 3 alles durcheinander?

Auf der dritten Etappe der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien müssen die Teilnehmer fast 450 gezeitete Kilometer auf sich nehmen. Die 45. Ausgabe der traditionsreichen Dakar-Rallye entwickelt sich zur Herausforderung.

Am Dienstag steht für die Fahrer der Motorrad-Kategorie ein hartes Programm auf dem Plan. Die Teilnehmer werden vom kleinen Örtchen al-'Ula weiter Richtung Osten fahren und am Abend in Ha’Il, einer Stadt mit über 250.000 Einwohnern im Zentrum der arabischen Halbinsel, ankommen. Dabei führt die Etappe über insgesamt 668 Kilometer, davon 447 km in Wertung.

Die Wertungsprüfung beginnt direkt nach Verlassen des Biwaks in eine Passage, die nach Meinung der Rallye-Organisatoren «die wahrscheinlich schönsten 50 Kilometer der Rallye darstellen.» Natürlich müssen sie die Piloten auf den sportlichen Wettkampf konzentrieren. Die Etappe hat trotzdem die Zutaten dazu, die Gesamtwertung kräftig durcheinanderzubringen.

Um die Rallye gerechter zu gestalten, wurde für 2023 ein Kompensationssystem eingeführt, das diejenigen belohnt, die eine Etappe eröffnen müssen (Sieger der Etappe vom Vortag). Anhand der Durchfahrtszeiten an den Wegpunkten zwischen Start und Tankstopp nach ca. 200 km, erhalten die drei vorderen Piloten Zeitgutschriften. Der Erste am Wegpunkt erhält 1,5 sec pro Kilometer, der Zweite 1 sec und der Dritte 0,5 sec.