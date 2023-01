Pechvogel Mason Klein (KTM): Defekt verhinderte Sieg

Auf Mason Klein muss man bei der Dakar 2023 ein Auge werfen. Der erst 22-Jährige beeindruckte auf Etappe 4 einmal mehr mit seinem Speed, doch den Tagessieg konnte der BAS KTM-Pilot wegen eines Defekts nicht erreichen.

Bei der Dakar 2021 war der heutige GASGAS-Werkspilot Daniel Sanders bester Rookie, im vergangenen Jahr war es Mason Klein. Nach vier Etappen der Dakar 2023 werden sich manche Teams und Hersteller ärgern, dass sie den 22-Jährigen nicht unter Vertrag genommen haben.

Denn der BAS KTM-Pilot beendete die ersten drei Etappen in den Top-3 und mischte auch am vierten Renntag vorn mit, bis ihn ein Defekt an der Benzinzufuhr stoppte. Die Reparatur im Wüstensand erledigte der US-Amerikaner in beeindruckenden zehn Minuten, dennoch ärgerte er sich.

«Ich musste anhalten und den Tank abnehmen. Dann bekam ich die Schraube des Unterfahrschutzes nicht mehr rein. Ich war sehr gestresst», erzählte der KTM-Pilot. «Ich habe einen Haufen Werkzeug dabei, also bin ich in die Dünen, habe meinen Sitz abgebaut, das Werkzeug herausgenommen, ein paar Clips und drei Schrauben gelöst. Es lief allerdings nicht glatt, weil ich das Motorrad gerade halten musste, während ich alles abnahm. Das alles hat zu lange gedauert, hoffentlich nicht mehr als zehn Minuten.»

Im Ziel lag Klein zwölf Minuten hinter Etappensieger Joan Barreda (Honda), dabei profitierte er noch vom neuen Zeit-Bonus, weil er bis zum Tankstopp unter den ersten drei Piloten lag.

«Die Etappe war wirklich schön, alles lief prima», erzählte der enttäuschte Youngster. «Ich konnte ein gutes Stück öffnen, das war super. Ich bekam dadurch etwas Zeit gutgeschrieben, was mir wahrscheinlich wirklich helfen wird. Wenigstens haben wir es bis ins Ziel geschafft. Am Donnerstag werde ich vielleicht wieder versuchen, etwas Zeit aufzuholen. Aber das ist ziemlich schwer. Man kann die Zeit nicht einfach so aufholen. Man verliert sie einfach.»

Die Ergebnisse sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.