Mason Klein (KTM) musste pinkeln: Etappensieg futsch

Nach der achten Etappe legt die Rallye Dakar 2023 einen Ruhetag ein. KTM-Privatier Mason Klein wird den Montag genießen, auch wenn der erst 22-Jährige wegen einer Zeitstrafe die Gesamtwertung verschenkte.

Seit Beginn der 45. Ausgabe der Rallye Dakar fährt Mason Klein vorn mit. Der KTM-Pilot überraschte 2022 als bester Rookie auf Platz 9 und mischt nun im Konzert der Werksfahrer mit. Die zweite Etappe gewann der 22-Jährige, am ersten Renntag wurde er Dritter und auf der heutigen Etappe 8 mit nur 1:33 min Rückstand Zweiter. Wegen einer Zeitstrafe von zwei Minten wurde er später auf Platz 3 zurückgestuft und es kostete ihn auch die Dakar-Führung.

«Ich hatte nicht unbedingt erwartet, dass ich hier auf diesem Niveau mitfahre, aber ich hatte es mir vorgenommen», sagte Klein. «Ich habe mein Bestes gegeben, denn ich wollte diese Etappe unbedingt gewinnen. Leider wurde ich von Ross geschlagen, was etwas traurig ist. Ich musste zweimal pinkeln, das ist der Grund, warum ich verloren habe! Ich glaube, ich führe in der Gesamtwertung, was mich im Hinblick des Ruhetags glücklich macht. Das war eine gute Etappe für mich.»

Der US-Amerikaner, der für 2023 von der Rally2 in die Top-Kategorie RallyGP wechselte, erlebte während der 345 km langen Wertungsprüfung einen heiklen Moment.

«Ich hatte einen Sturz in den Dünen. Es war kein schlimmer Abflug, aber es hätte böse enden können», erzählte der KTM-Privatier. «Ich habe einen Handstand gemacht und bin bei hohem Tempo mit beiden Beinen links neben dem Motorrad gelandet. Ich zog die Vorderbremse, um mein Motorrad absichtlich fallen lassen, damit ich nicht über den Rand der Düne hinausschieße. Das war ziemlich beängstigend.»

Konnten in den vergangenen Jahren ausschließlich Piloten der favorisierten Werksteams die Rallye Dakar gewinnen, haben in diesem Jahr zwei Privatfahrer Siegchancen. Neben Klein ist das Joan Barreda (Honda), der in der Gesamtwertung neun Minuten hinter dem Dakar-Leader zurückliegt.

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.