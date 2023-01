Adrien van Beveren (Honda) spielte mit seinem Leben

Bei seiner ersten Rallye Dakar im Honda-Werksteam sind die Siegchancen von Adrien van Beveren nach acht Etappen intakt. Der Franzose staunte nicht schlecht, als er von KTM-Privatier Mason Klein überholt wurde.

Nach dem Rallye-Rückzug von Yamaha wechselte Adrien van Beveren im Juli 2022 ins Honda-Werksteam und übernahm dort den Platz von Joan Barreda. Van Beveren fügte sich perfekt ein und holte auf Etappe 5 der Dakar 2023 den Tagessieg und verlor auf der heutigen achten Etappe 6:35 min auf Sieger Ross Branch (Hero).

In der Gesamtwertung mischt KTM-Privatier Mason Klein vorn mit; der erst 22-Jährige zeigt bei der 45. Ausgabe der härtesten Rallye eine erstaunliche Konstanz. Der zehn Jahre ältere van Beveren hatte auf der achten Etappe die Gelegenheit, den US-Amerikaner eine Weile zu beobachten.

«Mein Tag war nicht schlecht. Am Start war ich hinten und habe gepusht», erzählte der als Elfter gestartete Honda-Pilot. «Es gab nasse Bereiche mit Kieselsteinen, wo man vorsichtig, gleichzeitig aber auch attackieren musste. Es war ein komisches Gefühl. Ich habe zu Walkner aufgeschlossen und ihn überholt. Dann raste Klein an uns vorbei, er fuhr mit voller Geschwindigkeit über die Kieselsteine. Ich folgte ihm eine Weile, bis mir klar wurde, dass ich mit meinem Leben spielte. Also hielt ich mich zurück und fuhr mein eigenes Tempo. Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist.»

Van Beveren geht mit einem Rückstand 3:49 min als Gesamtsechster in den Ruhetag. Nach Etappe 8 am Sonntag ist Pablo Quintanilla bester Honda-Pilot, allerdings lediglich 4 sec vor dem Franzosen auf Platz 5.

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.