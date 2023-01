Dakar 2023: Die Top-3 nach Etappe 8 innerhalb 13 sec!

Am Sonntagabend wurde das Ergebnis von Etappe 8 erneut korrigiert, was die Top-3 der Dakar 2023 enger zusammenrücken lässt. Skyler Howes (Husqvarna) bleibt Führender, für den Gesamtsieg gibt es jedoch viele Anwärter.

Die Ergebnisse einer Dakar-Etappe sind so lange vorläufig, bis alle Teilnehmer im Ziel sind, die Daten ausgewertet und Strafen oder Zeitgutschriften berücksichtigt wurden. Dieser Vorgang nimmt in der Regel viele Stunden in Anspruch und kann bis in die Nacht andauern.

So wurde nach der von Ross Branch (Hero) gewonnenen achten Etappe der zweitplatzierte Mason Klein (BASS KTM) mit einer zweiminütigen Zeitstrafe belegt, wodurch der junge US-Amerikaner die Gesamtführung an seinen Landsmann Skyler Howes (Husqvarna) abgeben musste. Aber auch der 30-Jährige kam nicht ungeschoren davon und kassierte am Abend seine erste Zeitstrafe bei der diesjährigen Dakar: Eine Minute wurde Howes wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung aufgebrummt.

An der Führung von Howes ändert das nichts, doch die Dakar-Spitze schiebt sich noch enger zusammen. Howes, Kevin Benavides (Red Bull KTM) und Klein trennen nun lediglich 13 sec. Innerhalb drei Minuten zum Leader folgen Toby Price (Red Bull KTM), Pablo Quintanilla (Honda) und Adrien van Beveren (Honda). Realistische Siegchancen muss man zudem Daniel Sanders (Red Bull GASGAS) und Joan Barreda (Honda) mit unter acht Minuten Rückstand zugestehen.

Abschreiben sollte man aber auch Nacho Cornejo (+19 min/Honda) und Matthias Walkner (+22 min/Red Bull KTM) noch nicht. Die noch ausstehenden sechs Etappen bieten viel Potenzial, dass 45. Ausgabe der härtesten Rallye bis zum Ziel in Damman am 15. Januar noch Überraschungen erfährt.

Am heutigen Montag legt die Dakar 2023 ihren Ruhetag ein. Am Dienstag erwartet die Teilnehmer die anspruchsvolle neunte Etappe über 686 Kilometer, davon 358 Kilometer als Sonderprüfung mit Zeitmessung.