Dakar-Neuling Kove: Kampfansage an KTM und Honda

Erstmals ist der chinesische Motorradhersteller Kove Moto bei der Rallye Dakar am Start. Nach acht Etappen überrascht das neue Team mit noch drei Piloten im Rennen und CEO Zhang Xue mit einem ambitionierten Plan.

Gegründet wurde Kove Moto 2017 vom Offroad-Rennfahrer Zhang Xue. Produziert wird in zwei Fabriken in Chongqing und Chengdu in Hinterland Südchinas. Beim ambitionierten Auftritt auf der Motorradmesse EICMA in Mailand überraschten die Chinesen mit der Ankündigung, an der Rallye Dakar sowie an der Supersport-WM 300 teilnehmen zu wollen.

Es waren keine Luftschlösser: Bei der 45. Ausgabe der härtesten Rallye ist man dabei und auch bei der im April beginnenden seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft hat man fest eingeschrieben.

Für das Dakar-Engagement kaufte sich Xue Know-how ein. Der Franzose Thierry Charbonnier fungiert als Teammanager, auch einige Mechaniker stammen aus Europa. Der 60-jährige Charbonnier ist mehrfacher französischer Enduro Champion, Enduro-Europa- und -Weltmeister und bestritt selbst mehrfach die Dakar. Aber der Anteil der Asiaten ist hoch. Alle drei Piloten sind Chinesen und auch viele der Techniker.

Der zuerst skeptische Charbonnier ist sehr angetan vom Kove-Projekt. «Das Motorrad kommt zu 100 Prozent aus China, ebenso die Piloten. Und ich halte das für eine großartige Sache, denn sie haben nichts kopiert, sondern so gebaut, wie sie es für richtig hielten. Kein einziges Bauteil wird man an einem Motorrad eines anderen Herstellers finden», betonte der Franzose. «Bisher läuft alles wie geschmiert und ich bin selbst überrascht, dass wir mit den Motorrädern keine Probleme haben. Unsere Fahrer halten sich an unseren Plan und legen es nicht auf die beste Performance an, sondern, dass sie das Ziel erreichen.»

Kove-CEO Zhang Xue ist seit Beginn der Dakar vor Ort. «So lange ich denken kann, wollte ich an der Dakar selbst als Fahrer teilnehmen. Meine Familie hatte aber nicht genug Geld, um mir diesen Traum zu erfüllen», bedauerte der leidenschaftliche Xue. «Mit den Jahren verbesserte ich mein Können, aber es war zu spät, um Profi zu werden. Also entschied ich mich, einer jungen Generation von Rennfahrern aus China mit unseren Motorrädern die Chance zu geben. Jetzt sind wir hier und der Traum wird Realität. Als unsere Fahrer den Prolog beendet hatten, musste ich weinen und umarmte unseren Teammanager Thierry. Ich war sehr emotional, aber dann wurde mir klar, dass es erst der Anfang unserer Reise war.»

Kove hat einen Fünfjahresplan für die Dakar, verriet Xue. «Im ersten Jahr wollen wir dabei sein und lernen. 2024 wollen wir mit mindestens einem Fahrer in den Top-20 sein, das Jahr darauf in den Top-10. In unserem vierten Jahr schaffen wir es hoffentlich aufs Podium, um im fünften Jahr zu gewinnen.»

Nach acht Etappen ist Sunier Sunier (er heißt wirklich so) auf Platz 53 der beste der drei Kove-Piloten, sein Rückstand auf Dakar-Leader Skyler Howes (Husqvarna) beträgt fast zehn Stunden. Es folgen Deng Liansong auf Platz 70 sowie Fang Mingji auf Rang 87. Alle drei fahren ihre erste Dakar.