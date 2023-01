Leader Skyler Howes (Husqvarna): Meilenstein erreicht

Obwohl Skyler Howes auf der achten Etappe viel Zeit auf die schnellsten Piloten verloren hatte, behauptete der Husqvarna-Pilot die Gesamtführung. Die erste Hälfte der Rallye Dakar 2023 ist geschafft.

Die Rallye Dakar wurde in der Motorrad-Kategorie bisher von vier Fahrern angeführt. Ricky Brabec (Honda) nach Etappe 1, Mason Klein (KTM) am zweiten Renntag, Daniel Sanders (Red Bull GASGAS) nach den Etappen 3 und 4 sowie Skyler Howes (Husqvarna) seit Tag 6.

Letzterer hielt sich bisher von allen Schwierigkeiten fern und sammelte fleißig Zeitgutschriften. Satte 11:52 min erhielt der US-Amerikaner über das neue Bonus-System zurück, während er als einer der drei vorderen Piloten Etappen eröffnete.

Eine Zeitstrafe, zum Beispiel für Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den Verbindungen, erhielt der Husqvarna-Werksfahrer erstmals auf Etappe 8. Auf Etappensieger Ross Branch (Hero) büßte Howes 16 min ein. Der 30-Jährige war einer der ersten Starter und musste mehr Navigationsarbeit leisten und das ausgerechnet auf der Etappe, die laut Veranstalter A.S.O. in dieser Hinsicht eine der bisher schwierigsten war.

«Der Start in den Tag war hart. Wir fuhren in einer Dreiergruppe an der Spitze, und obwohl ich denke, dass wir bei der Navigation einen guten Job gemacht haben, haben wir eine Weile gebraucht, um den richtigen Weg zu finden», erzählte Howes. «Der Boden war sehr nass, sodass der Weg für die nachfolgenden Piloten völlig frei war. Das machte es für sie einfach, Zeit auf die Vorausfahrenden aufzuholen. Ich verliere aber lieber ein paar Minuten, als dass ich nach Hause fahre.»

Mit 30 Stunden, 34 Minuten und 16 sec verbringt Howes den Ruhetag der Dakar 2023 in Riad als Gesamtführender, jedoch nur 13 sec vor Kevin Benavides (Red Bull KTM) und Mason Klein (BAS KTM).

«Der Ruhetag ist ein wichtiger Meilenstein, den man erreichen muss», sagte der Husqvarna-Pilot. «Wir wussten, dass die erste Hälfte der diesjährigen Dakar hart sein würde, und das war sie auch. Jetzt werden wir uns ein wenig ausruhen, bevor wir uns auf den Endspurt zum Ziel konzentrieren.»

Am Dienstag erwartet die Teilnehmer die anspruchsvolle neunte Etappe über 686 Kilometer, davon 358 Kilometer als Sonderprüfung mit Zeitmessung.