Infekt raubte Daniel Sanders (GASGAS) die Kraft 09.01.2023 - 15:02 Von Kay Hettich

© J.Delfosse/DPPI Daniel Sanders kämpfte sich durch

Weil er sich nicht gut fühlte, hielt sich Daniel Sanders in den vergangenen Tagen bei der Dakar 2023 zurück. Wenn am Dienstag die härteste Rallye in ihre zweite Woche geht, kann der Red Bull GASGAS-Star wieder angreifen.