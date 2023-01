Dakar 2023, Etappe 11: Vorentscheidung vertagt 12.01.2023 - 09:17 Von Kay Hettich

© Rally Zone Luciano Benvides dreht zum Ende der Dakar mächtig auf

Mit den Marathon-Etappen geht die Dakar 2023 in ihre kritische Phase. Auf Etappe 11 holte sich Husqvarna-Pilot Luciano Benavides den Sieg, in der Gesamtwertung liegt sein Teamkollege Skyler Howes wieder in Führung.