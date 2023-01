Matthias Walkner: Unendliche, menschenleere Wüste

Die Top-11 kamen auf der zehnten Etappe der Rallye Dakar in der Rub al-Khali Wüste in Saudi-Arabien innerhalb fünf Minuten ins Ziel. Red-Bull-KTM-Pilot Matthias Walkner erlebte als Fünfter einen guten Tag.

Nach dem Navigationspatzer am Dienstag beendete Matthias Walkner die zehnte Etappe am Mittwoch wieder im Spitzenfeld. Der Kuchler passierte als Etappenfünfter die Ziellinie, der Rückstand auf Tagessieger Ross Branch (Hero) beträgt 1:22 Minuten. Auch in der Gesamtwertung machte der 36-Jährige fünf Minuten und eine Platzierung gut. 39 Minuten fehlen dem KTM-Werksfahrer zu Red-Bull-Teamkollege Kevin Benavides an der zur Spitze. Nach knapp 36 Fahrstunden trennen die Top-3 gerade mal zwei Minuten.

«Es war zwar eine kurze Wertungsprüfung, mit einer 470 Kilometer langen Verbindungsetappe aber ein sehr intensiver Tag», erzählte Walkner. «Wir sind um 4 Uhr früh vom Biwak gestartet. Es war sehr lässig zum Fahren – viel Sand, menschenleer und hohe Dünen, genauso wie wir es erwartet hatten und genauso wie es der Name ‚Leeres Viertel‘ verspricht. Es war cool von etwas weiter hinten zu starten, mit anderen Fahrern gemeinsam auf der Strecke zu sein und sich mit den Amateuren gegenseitig zu pushen, das war eine ziemliche Gaudi. Ich habe versucht, gleich von Beginn an ein gutes Tempo zu fahren. Ross Branch ist eine Minute hinter mir gestartet und er ist im Sand einer der Schnellsten. Er kommt aus Botswana, wo er viel auf Sand trainiert. Bei Kilometer 70 konnte er mich einholen und ich bin dann an ihm drangeblieben. Das Tempo war wieder ziemlich hoch, mit wahnsinnig geilen Sprüngen – Motocross-Fähigkeiten waren sicher von Vorteil. Jeder hat Vollgas gepusht. Ich habe den Tag in den Dünen extrem genossen.»

Der Dakar-Sieger von 2018 und ehemalige MX3-Weltmeister weiter: «Mit dem fünften Platz habe ich mir eine fast perfekte Startposition für Donnerstag verschafft. Da begeben wir uns in die offene Wüste und müssen ausschließlich nach Kompasskurs navigieren. Die hinteren Starter werden auf den Spuren der vorderen Fahrer bleiben und Vollgas andrücken. Gerade in den Dünen wird es körperlich sehr anspruchsvoll. Diese vielen Kompressionen und das ständige Halten der Körperspannung, viel im Stehen fahren, Beine anspannen, vorausschauend fahren, antizipieren, … das ist physisch und psychisch sehr fordernd. Man muss sich vorstellen, es kommt so viel Druck zusammen, dass sich das Motorrad dermaßen verwindet und verdreht, dass es beinahe die Sitzbank ausfädelt. Wir sind alle am Limit – Mensch und Maschine. Ich versuche die letzten Tage noch das Beste herauszuholen und die Zeit auf dem Motorrad zu genießen.»

Der Mittwoch war ein Vorgeschmack auf das, was die Fahrer in den kommenden Tagen erwartet: Endlose Weiten, ausgetrocknete Salzseen und Dünen bis zu 250 Meter Höhe. Der erste Teil der Marathon-Etappe am Donnerstag verläuft über 427 Kilometer, davon werden 274 gewertet. Marathon-Etappe bedeutet, dass die Piloten in dem speziell eingerichteten und abgeriegelten Biwak auf sich alleine gestellt sind und am Abend keinerlei Hilfe ihres Teams und ihrer Mechaniker in Anspruch nehmen dürfen. Reparaturen am Motorrad müssen selbst erledigt werden.