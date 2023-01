Mason Klein (KTM): Gedächtnislücken nach Crash

Mit zerkratztem Helm und ohne Visier kam Mason Klein nach Etappe 9 der Dakar 2023 in Haradh an. Der KTM-Privatier verursachte einen Sturz und wusste nicht mehr, wie es passierte und wen er mit ins Verderben riss.

Mason Klein ist die Überraschung bei der Dakar 2023. Der erst 22-Jährige fährt seine erste Saison in der RallyGP und mischt seit Beginn der 45. Ausgabe der härtesten Rallye vorn mit. Auf Etappe 2 feierte der US-Amerikaner sogar seinen ersten Tagessieg.

Aber der KTM-Pilot liebt das Risiko und begibt sich selbst in Gefahr. Honda-Werkspilot Adrien van Beveren, seit Jahren einer der stärksten Dakar-Piloten, wurde auf der achten Etappe von Klein überholt und der Franzose wollte dessen Speed nicht mitgehen, weil er nicht mit seinem Leben spielen wollte.

Und auf Etappe 9 wurde der zehn Jahre ältere van Beveren von Klein kurz vor dem Ziel gerammt. Zuvor hatte der KTM-Pilot bei einem weiteren Sturz sein Roadbook verloren.

«Das war ein harter Tag für mich», stöhnte van Beveren, der als Vierter der Gesamtwertung und mit 15 min Rückstand noch Siegchancen hat. «Etwa bei Kilometer 100 war die Navigation auf der großen Hochebene schwierig. Dann fand ich den Wegpunkt und wir waren ab dem Zeitpunkt fünf Fahrer. Später fuhr Mason ohne Roadbook sehr dicht an mir vorbei und etwa 20 km vor dem Ende kam er von hinten und wir stürzten beide. Ich bin froh, dass ich es bis zum Ende der Etappe geschafft habe.»

Klein kam mit Schnittwunden im Gesicht ins Ziel und klagte über Schmerzen im linken Arm, der Helm zerkratzt und ohne Visier. Die Erinnerungen an die Geschehnisse lückenhaft. Er glaubte, dass er Hero-Pilot Ross Branch gerammt hätte.

«Zu Beginn des Rennens habe ich mein Roadbook verloren und weil ich nicht navigiert habe, hatte ich das Gefühl, dass wir permanent langsam unterwegs waren. Ich musste einfach mit allen mitfahren. Deshalb fuhren wir auch sehr dicht beieinander, was die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns berühren. Ich fühle mich gut, aber ich meine, das Visier habe ich zu Beginn des Tages verloren, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich bin bei Kilometer 300 gestürzt. So richtig kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist», gab Klein zu. «Ich bin mit jemandem zusammengestoßen und glaube, es war Ross. Nur mein Arm tut weh, also haben wir ihn verbunden.»

Branch war zwar nicht beteiligt, aber der Batswana war Zeuge des Zusammenstoßes.

«Schon vor dem Tankstopp waren wir einer Gruppe von Jungs und wir blieben auch nach dem Tanken zusammen», berichtete der Hero-Pilot. «In den Dünen habe ich dann etwas Verrücktes erlebt. Mitten in der Wüste sind Adrien van Beveren und Mason Klein ineinander gekracht. Ich bin froh, dass es alle heil überstanden haben.»