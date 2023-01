Matthias Walkner (KTM): «Ich habe es verbockt» 10.01.2023 - 13:05 Von Peter Fuchs

© Marcelo Maragni/Red Bull Matthias Walkner: «Pisten komplett weggespült»

In der neunten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien sahen wir selten große Rückstände. Matthias Walkner aus dem Team Red Bull KTM liegt in der Gesamtwertung jetzt fast 45 min zurück.