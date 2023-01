Matthias Walkner (13./KTM): Verirrt und vergraben

Auf der elften Etappe der Dakar 2023 vergrößerte sich der Rückstand von Matthias Walkner in der Gesamtwertung weiter. Was beim Red Bull KTM-Piloten auf dem ersten Teil der Marathon-Wertung passierte.

Als Fünfter musste Matthias Walkner in den ersten Tag der Marathon-Etappe starten und hatte damit nur wenige Spuren, denen er zu Beginn der 274 Kilometer langen Wertungsprüfung folgen konnte. Die Route führte ausschließlich über Sand und Dünen.

«Es war heute der zweite Tag im ‹Empty Quarter› und der Name hat Wort gehalten, es war weit und breit nichts zu sehen. Ich habe versucht, von Beginn an ein gutes Tempo zu fahren. Das Layout ist etwas, was mir liegt. Ich bin gut hineingekommen, hab dann aber bei Kilometer 60 einen dummen Navigationsfehler gemacht, bei dem ich zwei Minuten verloren habe, also nicht ganz so dramatisch», erzählte der 35-Jährige. «Auf dem Weg zurück zur richtigen Piste bin ich in einer Art Sandpocket hängen geblieben. Man muss sich das so vorstellen, dass man ohne Spuren keinerlei Kontrast hat und die Untergrundbeschaffenheit kaum wahrnehmen kann. Der Sand war an dieser Stelle um einiges weicher als erwartet und ich habe mich eingegraben und einige Minuten lang versucht, wieder herauszukommen. Der Puls schoss hinauf und da kam fast schon etwas Panik in mir auf. In Summe hat mich diese Situation mehr als sechs Minuten gekostet. Beim Tankstopp habe ich gesehen, dass ich ein Loch zu den vorderen Fahrern aufgerissen habe.»

Der Red Bull KTM-Pilot hatte zu diesem Zeitpunkt 7:36 min Rückstand, auf dem zweiten Teil büßte er nur 58 sec auf Etappensieger Luciano Benavides (Husqvarna) ein.

«Im zweiten Abschnitt war mein Ziel, keine Fehler mehr zu machen und ein hohes Tempo zu fahren. Was mir gut gelungen ist. Es war heute richtig lässig zum Fahren, ein guter Mix zwischen großen, technischen, sandigen Dünen und schnellen Passagen. Die Sprünge, die bei 150 km/h gleich mal 20 - 30 Meter gehen, machen richtig Spaß», schilderte der Kuchler. «Das war sicher eine der schönsten Etappen bisher. Die Startposition für morgen ist eine gute und ich werde mir eine Top-3 Position als Ziel setzen.»

Walkner beendet den Tag auf Rang 13 und liegt in der Gesamtwertung weiterhin auf Platz 10, 44 Minuten hinter der dem Führenden, Skyler Howes (Husqvarna).

Nach der heutigen Marathon-Etappe fahren die Piloten in ein speziell eingerichtetes Biwak und sind dort auf sich allein gestellt. Das heißt, sie dürfen keinerlei Hilfe ihres Teams und ihrer Mechaniker in Anspruch nehmen, etwaige Reparaturen am Motorrad müssen selbst erledigt werden. Der zweite Teil der Marathon-Etappe führt die Piloten erneut in die Rub al-Khali Wüste. 185 Kilometer müssen in der Wertungsprüfung absolviert werden.

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.