Daniel Sanders (GASGAS): Dakar überlebt und stolz

Nach dem frühen Aus von Vorjahressieger Sam Sunderland war der Australier Daniel Sanders Einzelkämpfer für das Werksteam Red Bull GASGAS. Der 28-Jährige setzte Duftmarken für die Zukunft.

Es war eine Tragödie, als Sam Sunderland nach nur 16 km auf der ersten Etappe schwer stürzte und die Dakar 2023 aufgeben musste. Somit lag es an Teamkollegen Daniel Sanders, die Flagge von Red Bull GASGAS hochzuhalten. Der Australier erledigte diese Aufgabe bei seiner dritten Teilnahme herausragend, gerade in der ersten Woche.

Dabei kam er schlecht vorbereitet zur 45. Ausgabe der härtesten Rallye, denn die Saison 2022 verpasste der 28-Jährige nach seinem Sturz bei der Dakar 2022 brach er sich den linken Ellbogen und Handgelenk. Es gab Komplikationen. «Es war ein langer Weg, um hierherzukommen», erzählte Sanders. «Nach meinem Sturz im vergangenen Jahr musste ich sechsmal operiert werden, was meine Vorbereitung stark einschränkte, und so war es großartig, dass ich wieder zurückkam und konkurrenzfähig war. Es war eine unglaubliche Erfahrung.»

Die Dakar 2023 beendete Sanders mit nur 25 min Rückstand als Gesamtsiebter. «Es war wie eine Fahrt mit der Achterbahn, wie immer, wenn man ohne jegliche Vorbereitung ins Rennen geht. Ich hatte vorher nur fünf Tage auf dem neuen Motorrad, drei Tage Training mit dem Roadbook und zwei Testtage im Dezember waren alles, was ich hatte», erzählte der GASGAS-Pilot. «Ich ging in diese Dakar, ohne zu wissen, was mich erwartet. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich überhaupt an der Startlinie stehen würde, nachdem ich so sehr damit gekämpft hatte, trotz der Schmerzen in meinem Ellenbogen zu fahren, der erst zu 70 Prozent verheilt war.»

Sanders gewann die dritte Etappe und führte die Gesamtwertung am dritten und vierten Renntag an. Dann raubte ihm eine Lebensmittelvergiftung die Kraft, er verlor den Anschluss an die Spitze. Auch die Folgen eines Sturzes machten ihm zu schaffen, bei dem sich ein Stachel tief in die rechte Unterarmmuskulatur bohrte. «Ich hatte über 10 Tage einen 20 mm langen Dorn in meinem Armmuskel und zwei Tage eine Lebensmittelvergiftung, die wirklich schlimm war, weil ich keine Nahrung zu mir nehmen konnte und keine Energie hatte», sagte Sanders. «Ich war nur zu 20 Prozent vorbereitet und jeder um mich herum wusste, wie unvorbereitet ich war. Rückblickend weiß ich wirklich nicht, wie ich diese 14 Tage überstanden habe. Ich bin stolz auf das, was ich unter diesen Umständen erreicht habe. Wir haben die Dakar 2023 überlebt und erobert. Ich freue mich auf das nächste Jahr, vorbereitet und bereit für den Kampf.»