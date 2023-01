Matthias Walkners Dakar-Rückkehr: «Dafür lebe ich»

Am Sonntag wurde Matthias Walkner nach seinem Sturz bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien aus dem Krankenhaus entlassen, Montagmorgen landete der Red-Bull-KTM-Pilot in München.

Wie sich bei näherer Untersuchung herausstellte, hat sich Matthias Walkner bei seinem Sturz bei Kilometer 55 der vorletzten Etappe der Dakar-Rallye am frühen Samstagmorgen eine starke Stauchung der Lendenwirbelsäule sowie Prellungen und einige Hämatome zugezogen.

In bewegenden Worten schilderte der Österreicher vom Krankenbett in Saudi-Arabien aus, was er in den folgenden zwölf Stunden durchmachen musste. «Ich kam dann in ein weiches Bett und die Schmerzen gehen langsam weg», sagte er am Samstagabend.

Am Sonntag war Walkner bereits wieder so weit obenauf, dass er aus dem Krankenhaus entlassen werden und nach Hause fliegen konnte. Am Montagmorgen landete der Dakar-Sieger von 2018 in München.

In den kommenden Tagen stehen einige Untersuchungen und Besuche im Krankenhaus an, sowohl die Hand als auch den Rücken wird er noch einmal durchchecken lassen.

«Mir geht es viel besser, das ist kein Vergleich», teilte Walkner mit. «Die Muskulatur im Rücken hat sich sehr gut erholt. In Österreich werde ich weitere CTs machen lassen, danach werde ich wissen, wie lange ich außer Gefecht bin. Ich bin froh, dass ich aufrecht von dem Rennen davongehen kann. Es hat nicht gut ausgeschaut, speziell vom Samstag sind mir einige schlechte Erinnerungen im Gedächtnis geblieben. Die positiven und coolen Sachen überwiegen aber, ich hatte ein paar superlässige Etappen und unvergessliche Kilometer – dafür lebe ich, dafür wurde ich Rennfahrer. Mir fehlt das jetzt schon.»