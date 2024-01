Brutal: Prolog-Sieger Schareina (Honda) ausgeschieden 06.01.2024 - 11:36 Von Tim Althof

© Honda Tosha Schareina: Am Freitag noch der gefeierte Held, am Samstag mit Verletzung ausgeschieden

Die Dakar-Rallye 2024 in Saudi-Arabien sollte laut Veranstalter A.S.O. wie so oft zuvor die härteste Ausgabe aller Zeiten werden. Am Freitag begann die 46. Auflage des Marathon-Rallye-Klassikers mit dem Prolog.