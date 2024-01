Newsflash. Prolog Ergebnis: Honda vor GASGAS und Hero

Start zur Dakar 2024: Tosha Schareina (Honda) gewinnt, sechs Marken in den Top 10, nur zehn Fahrer innerhalb einer Minute.

Nur 27 Kilometer Wertungsprüfung waren heute rund um al-Ula zu fahren, und doch sind die Abstände zwischen den Top-Fahrern teilweise bereits beachtlich.

Der Spanier Tosha Schareina aus dem Honda-Werksteam, mit niedriger Startposition in diesen Prolog gegangen, setzte früh eine Zeit von 17:35 Minuten, an der sämtliche Top-Rider zerschellten. Nur die Top 10 der Tageswertung schafften es, innerhalb einer Minute Rückstand zu bleiben. Mit Honda, GASGAS, Hero, Husqvarna, KTM und der chinesischen Kove finden sich sechs Hersteller in den Top 10.

Sebastian Bühler (DE, Hero) klassifizierte sich auf Rang 17 (+1,28 min.).

Höchst respektabel: Tobi Ebster aus Österreich beendete seine Dakar-Premiere mit 5:01 Minuten Rückstand auf Platz 43 von 142 Finishern.

More to come.

Das Ergebnis:

1. Tosha Schareina Honda 17:35

2. Daniel Sanders GASGAS +12 sec.

3. Ross Branch Hero +19 sec.

4. Adrien van Beveren Honda +24 sec.

5. Luciano Benavides Husqvarna +26 sec.

6. Sam Sunderland GASGAS +28 Sec.

7. Pablo Quintanilla Honda +47 sec.

8. Toby Price Red Bull KTM +51 sec.

9. Kevin Benavides Red Bull KTM +56 sec.

10. Mason Klein Kove +58 sec.