Dakar, Etappe 2: Honda triumphiert, Hero bleibt vorne 07.01.2024 - 12:07 Von Tim Althof

© Honda Nacho Cornejo gewinnt am Sonntag © Hero Motorsport Sebastian Bühler aus Deutschland fuhr auf Platz 4 Zurück Weiter

Der dritte Tag der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien hatte für die Teilnehmer wieder viel Abwechslung zu bieten. Am Ende holte sich Honda den Tagessieg, Hero bleibt jedoch in der Gesamtwertung an der Spitze.