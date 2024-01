Dakar, Etappe 1: Sieg für Ricky Brabec – vorläufig

Zwar erreichte Ricky Brabec (Honda) das Ziel mit der Betzeit, doch eine Zeitgutschrift für Ross Branch wird dem Hero-Werksfahrer die Bestzeit auf Etappe 1 der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien einbringen.

Mason Klein, der bei der Dakar 2024 erstmals auf einem Rallye-Bike des chinesischen Herstellers Kove sitzt, startete die Etappe am Samstag als erster Fahrer. Der US-Amerikaner, der 2022 bester Rookie bei der Dakar war und 2023 sogar seinen ersten Etappen-Sieg feierte, hatte durch die Startposition den Navigationsnachteil.

Um diesen Nachteil zu egalisieren, hat der Veranstalter ein neues Bonussystem entwickelt, dass dem Fahrer, der während einer Etappe als Erster unterwegs ist, eine Sekunde Bonus pro Kilometer garantiert. Sollte sich an der Spitze eine Gruppe bilden, erhalten alle Fahrer, die 15 Sekunden hinter dem auf der Strecke Führenden unterwegs sind, diesen Bonus. Auf der Etappe am Samstag gab es also dafür insgesamt 6:21 min Bonus.

Weil der Kove-Pilot während der über 400 km langen Etappe von al-'Ula nach Al Henakiyah vorne fuhr, erhielt er die volle Zeitgutschrift. Doch für den Sieg sollte das am Ende nicht reichen.

Honda-Werkspilot Ricky Brabec erreichte die Bestzeit auf der ersten Etappe. Der US-Amerikaner benötigte 5:06:55 Stunden für die Wertungsprüfung. Doch der Etappensieg geht wohl nachträglich an Ross Branch vom deutschen Team Speedbrain auf der Hero-Werksmaschine. Der Fahrer aus Botswana kam als 16. ins Ziel, wird aber eine Gutschrift von etwa 25 Minuten für die Hilfeleistung beim Sturz von Tosha Schareina (Honda) erhalten.

Platz 3 hinter Branch und Brabec geht entsprechend an Mason Klein, der dank seines Zeitbonus unter den Top-3-Piloten landete. Bradley Cox (BAS World KTM) und Honda-Fahrer Jose Cornejo komplettieren die Top-5 am Samstag. Bemerkenswert ist auch die Leistung von Romain Dumontier aus Frankreich, der auf einer Husqvarna ein starkes Etappenergebnis erzielte. Dahinter landete Lorenzo Santolino mit seiner Sherco vor Kevin Benavides aus dem Red Bull KTM-Werksteam.

Einige Zwischenfälle auf Etappe 1

Joaquim Rodrigues stürzte mit seiner Hero bereits nach 82 Kilometern. Der Portugiese verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden, das Aus bereits am Samstag. Auch der Sieger des Prologs am Freitag, Tosha Schareina erreichte das Ziel der Etappe nicht. Der junge Spanier verzeichnete bei Kilometer 240 einen Sturz mit seiner Honda und verletzte sich am Arm.



Michael Docherty aus Südafrika führte die erste Wertungsprüfung in Saudi-Arabien zeitweise an, musste aber ebenfalls nach 323 Kilometern per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einem Sturz verletzte sich der KTM-Fahrer, der in der Rally2-Kategorie an den Start ging, an der Hüfte.



Die drei Hero-Werksfahrer Ross Branch, Joan Barreda Bort und Sebastian Bühler leisteten bei den Unfällen am Samstag erste Hilfe, wodurch sie Zeit verloren. Für alle drei werden Zeitgutschriften erwartet. Bühler beendete den Tag auf Rang 26, Tobias Ebster (KTM) aus Österreich wurde 31.

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 1 (06.01.):

1. Ricky Brabec, Honda

2. Mason Klein, Kove

3. Bradley Cox, KTM

4. Jose Cornecho, Honda

5. Romain Dumontier, Husqvarna

6. Lorenzo Santolino, Sherco

7. Kevin Benavides, KTM

8. Daniel Sanders, GASGAS

9. Martin Michek, KTM

10. Pablo Quintanilla, Honda

11. Adrien van Beveren, Honda

12. Sam Sunderland, GASGAS

13. Luciano Benavides, Husqvarna

14. Toby Price, KTM

15. Mathieu Doveze, KTM

16. Ross Branch, Hero