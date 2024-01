Bestätigt: Ross Branch (Hero) gewinnt erste Etappe

Die Dakar-Rally schreibt ihre eigenen spannenden Geschichten. Nachdem Ross Branch einem gestürzten Fahrer half und dabei Zeit verloren hatte, bekommt er einen üppige Zeitgutschrift und den Tagessieg zugeschrieben.

Die Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien kommt am Samstag richtig in Schwung. Honda-Werksfahrer Ricky Brabac fuhr auf der ersten Etappe, die von al-'Ula nach Al Henakiyah führte, die Bestzeit. Doch schnell war auch ihm klar, dass der Etappensieg an jemand anderen gehen wird.

Ross Branch, der in diesem Jahr seine sechste Dakar-Teilnahme feiert, dominierte die Etappe über insgesamt 541 Kilometer. Der 37-Jährige führte bereits beim zweiten Sektor nach 87 Kilometer das Feld an. Sein Speed war über die gesamte Strecke für die Gegner nicht zu halten und der Hero-Werksfahrer setzte sich immer weiter ab.

Als dann Honda-Werksfahrer Tosha Schareina stürzte war Branch gleich zur Stelle, um dem Spanier zu helfen und erstzuversorgen. Branch setzte seine Fahrt nach etwa 25 Minuten fort und kam als 16. ins Ziel. Einige Zeit später schrieb der Veranstalter dem Fahrer aus Botswana die Zeit gut, sodass er den Etappensieg nachträglich erbte – sein insgesamt vierter Etappensieg bei einer Dakar. Gleichzeitig geht auch die Gesamtführung an Branch.

«Das war ein wirklich harter Tag. Ich glaube, sie haben alles auf uns geschmissen, was sie nur hatten», betonte der Hero-Fahrer im Interview und bezog sich damit auf die Organisatoren. «Aber Racing ist nicht alles. Wenn du einen Fahrer auf dem Boden liegen siehst, dann sollte man anhalten und mit ihm solange warten, bis er in guten Händen ist. Ich hoffe, Tosha geht es bald wieder gut und er kann schnell auf das Bike zurückkehren.»

Der frühere Yamaha-Fahrer, der selbst in der Vergangenheit schwere Stürze erlebte, weiter: «Er ist ein sehr guter Junge und ein wirklich starker Fahrer. Niemand möchte seine Freunde in solch einem Zustand sehen. Es war kein Problem für mich. Hätte ich auf dem Boden gelegen, hätte er mir sofort geholfen, da bin ich mir sicher.»

«Insgesamt war es aber ein schöner, langer Tag und er war sehr herausfordernd. Selbst von weiter hinten zu starten war aus Sicht der Navigation nicht einfach», weiß Branch. «Dennoch habe ich es genossen. Die ersten 400 Kilometer sind absolviert und ich fühle mich gut für die nächste Etappe.»

Dakar 2024, Ergebnis Etappe 1 (06.01.):

1. Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2. Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3. Mason Klein, Kove, + 11:19

4. Bradley Cox, KTM, + 12:54

5. Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6. Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10. Martin Michek, KTM, + 17:12

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12. Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16. Toby Price, KTM, + 23:20

17. Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18. Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19. Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20. Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



Ferner:

26. Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31. Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Stand nach Etappe 1 (06.01.):

1. Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2. Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min

3. Mason Klein, Kove, + 11:58

4. Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5. Bradley Cox, KTM, + 14:53

6. Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7. Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8. Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10. Martin Michek, KTM, + 18:04

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12. Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15. Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16. Toby Price, KTM, + 23:52

17. Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18. Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19. Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20. Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



Ferner:

22. Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30. Tobias Ebster, KTM, + 51:24