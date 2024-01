Vorentscheidung gefallen! Vorteil Brabec.

Branch (Hero) knapper Tagessieger, Brabec (Honda) Titel großen Schritt näher: Der Amerikaner verteidigt die Gesamtführung und geht mit über 10 Minuten Vorsprung in den letzten Tag.

Es war der Tag, an dem eine Vorentscheidung fallen musste, und es war das gute alte Spiel Hase gegen Igel. Der in der Gesamtwertung führende Ricky Brabec legte als erster auf der Piste die Spuren, Ross Branch (Hero) musste jede Chance nutzen, Sekunden, im Idealfall Minuten auf den Amerikaner gut zu machen.

Es war ein Duell auf höchstem Niveau, bei dem jede Sekunde zählte. Bei Kilometer 225 von 420 war Gleichstand erreicht: Zu diesem Zeitpunkt hatte Ross Branch auf der Strecke genau so viel Vorsprung auf Ricky Brabec herausgefahren, wie der zu diesem Zeitpunkt an Bonus für Führungsarbeit bekommen hatte. (Pro gefahrenem Kilometer in Front wird dem Mann an der Spitze in diesem Jahr eine Sekunde Zeitgutschrift gewährt).

Am Ende gewann Jäger Ross Branch zwar die Etappe, der Gejagte Brabec verlor allerdings bloß 32 Sekunden. Der Franzose Adrien van Beveren, in der Gesamtwertung auf Rand 3, wurde auch heute als Dritter gewertet. Die Chancen, dass der US-Boy Ricky Brabec seinen Sieg von 2020 wiederholt, stehen also gut. Für Honda wäre es der erste Titel-Gewinn seit 2021 (Kevin Benavides). 2022 hatte Sam Sunderland (GASGAS) gewonnen, im letzten Jahr Kevin Benavides auf KTM.

Einer weniger

Nacho Cornejo (Honda), längste Zeit auf Podiums-Kurs, verlor seine Chancen auf einen Platz an der Spitze bereits nach 115 km, als er mehrere Minuten an seiner Honda werken musste. Das Problem: Die Benzinpumpe seines vorderen Tanks war kaputt gegangen, und nachdem der hintere leergefahren war, musste er stehen bleiben, um den Sprit vom vorderen in den hinteren Tank umzufüllen.

Das macht den Fight um Platz 4 in der Endabrechnung morgen spannend: Zwischen dem chilenischen Honda-Piloten und Kevin Benavides aus Argentinien, mit seiner Red Bull KTM 450 Rally Speerspitze der Pierer Mobility Group, ist vor der letzten Etappe auf Schlagdistanz herangerückt.

Die Sensation des Tages lieferte der Südafrikaner Bradley Cox (KTM), der mit Tagesrang 6 mitten in der Weltspitze landete und mit seinem dritten Tagessieg die Führung in der Rally 2-Klasse übernahm.

Tobias Ebster, von internationalen Medien mittlerweile „Mini Kini“ genannt, beendete Etappe 11 auf Platz 27 und liegt gesamt auf Rang 20.

Morgen folgt der letzte Tag der Dakar 2024. Auf dem Loop in Yanbu sind 175 km auf Zeit zurückzulegen.

Das Ergebnis ist vorläufig. Durch Zeitstrafen oder Gutschriften kann es noch zu Veränderungen kommen.

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 11 (18.1.):

1. Ross Branch (BW), Hero, 4:51,57 Stunden

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +32 sec

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +3:17

4. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +4:38

5. Toby Price (AUS), KTM, +6:31

6. Bradley Cox (RSA), KTM, +8:05

7. Kevin Benavides (ARG), KTM, +9:08

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +12:23

9. Martin Michek (CZE), KTM, +14:27

10. Stefan Svitko (SVK), KTM, +15:47

Ferner:

27. Tobias Ebster (A), KTM, +52:41

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 11 (18.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 49:37,57 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +10:22 min

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +14:31

4. Jose Cornejo (CHL), Honda, +38:44

5. Kevin Benavides (ARG), KTM, +41:19

6. Toby Price (AUS), KTM, +47:59

7. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +55:48

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:12,25 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:54,18

10. Martin Michek (CZ), KTM, +2:43,40

Ferner:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +6:40,49