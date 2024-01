Dakar, Etappe 8: Zweiter KTM-Sieg, Honda bleibt vorne 15.01.2024 - 11:51 Von Ivo Schützbach

© KTM Kevin Benavides gewann die achte Etappe © Honda Ricky Brabec führt in der Gesamtwertung © KTM Kevin Benavides gewann seine zweite Etappe bei der Dakar 2024 Zurück Weiter

Honda-Werksfahrer Ricky Brabec konnte seinen Vorsprung in der Rallye Dakar in Saudi-Arabien in der achten Etappe am Montag ausbauen, doch den Sieg eroberte Red-Bull-KTM-Ass Kevin Benavides.