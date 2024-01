Dakar 2024: Wilder vorletzter Tag mit 587 Kilometern

Die Rallye Dakar 2024 biegt am Donnerstag langsam auf die Zielgerade ab. Beim größten Rallye-Raid-Abenteuer der Welt in Saudi-Arabien haben die Teilnehmer nur noch zwei Etappen zu absolvieren.

Die elfte Etappe bildet gleichzeitig die Vorletzte der diesjährigen Dakar-Rallye und die letzte große Wertungsprüfung. Die Teilnehmer müssen insgesamt mehr als 580 Kilometer absolvieren, davon 480 in Wertung für das Gesamtergebnis der 46. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt. Hier sollte die Vorentscheidung fallen.

Das Glanzstück der zweiten Woche hat das Potenzial, das Podium in jeder Kategorie aufzumischen. Mit einer Länge von fast 500 Kilometern findet der Löwenanteil der Sonderprüfung auf kargem, unwegsamem Gelände statt. Es wird die letzte große körperliche Herausforderung für die Fahrer sein.

Gefahren wird an diesem Tag von al-'Ula, wo die Rallye 2024 am 5. Januar begonnen hatte, in Richtung Yanbu, wo am Freitag der finale Tag stattfinden wird. Yanbu ist ein für Saudi-Arabien bedeutender Hafen am Roten Meer in der Provinz Medina. Die Stadt hat etwas mehr als 330.000 Einwohner.