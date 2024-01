Dakar, Etappe 10: Brabec baut Führung mit Sieg aus

Am drittletzten Tag der Rallye Dakar 2024 machten sich wieder die Honda-Piloten den Etappensieg aus. In einem engen Klassement setzte sich der Gesamtführende Ricky Brabec durch.

Nach dem Honda-Dreifacherfolg am Dienstag mussten Adrien Van Beveren, Ricky Brabec und Pablo Quintanilla die zehnte Etappe am Mittwoch eröffnen: Der Rundkurs mit Start und Ziel in al-'Ula führte über insgesamt 609 km, davon 371 in der Wertungsprüfung.

Zunächst gab der als Fünfter in die Etappe gegangene Ross Branch (Hero) das Tempo vor, nach rund 150 km übernahm Brabec die Führung. Sein Teamkollege Van Beveren löste ihn dank der angesammelten Bonuszeit (4:37 min) zwischenzeitlich aber zumindest im virtuellen Klassement an der Spitze ab.

Im letzten Drittel der Etappe entwickelte sich noch ein spannendes Finish: Am Ende brachte Brabec dank 2:25 min Bonuszeit gerade einmal zwei Sekunden Vorsprung auf José Cornejo ins Ziel. Van Beveren lag als Dritter auch nur 20 Sekunden zurück und sorgte für einen weiteren Dreifachsieg für das Honda-Werksteam.

Auf Rang 4 der Tageswertung reihte sich mit Daniel Sanders (Red Bull GASGAS Factory Racing) der erste Vertreter der Pierer-Gruppe ein, gefolgt von Rallye-2-Fahrer Harith Noah (Sherco). Der Inder hatte beim Kontrollpunkt bei Kilometer 343 sogar als Schnellster überrascht und fuhr als Fünfter eine persönliche Bestleistung ein.

In der Gesamtwertung baute Brabec, bereits Dakar-Sieger 2020, seinen Vorsprung auf Branch (Platz 7 am Mittwoch) auf fast elf Minuten aus.

Tobias Ebster belegte Rang 23 der Tageswertung, gesamt verbesserte sich der österreichische Privatier aus dem Kini Team auf Platz 18.

Das Ergebnis ist vorläufig. Durch Zeitstrafen oder Gutschriften kann es noch zu Veränderungen kommen.

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 10 (17.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 3:51,39 Stunden

2. Jose Cornejo (CHL), Honda, +2 sec

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +20

4. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +47

5. Harith Noah (IND), Sherco, +1:55 min

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +2:33

7. Ross Branch (BW), Hero, +3:45

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +4:31

9. Mathieu Doveze (F), KTM, +6:12

10. Toby Price (AUS), KTM, +6:48

Ferner:

23. Tobias Ebster (A), KTM, +17:10

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 10 (17.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 44:45,28 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +10:54 min

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +11:46

4. Jose Cornejo (CHL), Honda, +13:48

5. Kevin Benavides (RA), KTM, +32:43

6. Toby Price (AUS), KTM, +42:00

7. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +51:42

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:00,34 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:39,03

10. Michal Michek (CZ), KTM, +2:29,45

Ferner:

19. Tobias Ebster (A), KTM, +5:48,40