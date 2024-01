Dakar, Etappe 10: Die Startposition entscheidet

Die zehnte Etappe der 46. Ausgabe der Rallye Dakar findet als Rundkurs von und bis al-'Ula statt. Für die Fahrer, die im Kampf um den Sieg bei der legendären Veranstaltung stecken, zählt jeder fehlerfreie Kilometer.

Der drittletzte Tag der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien ist zwar insgesamt mit über 600 Kilometern keine lockere Angelegenheit, doch die Wertungsprüfung am Mittwoch wird die Fahrer nicht vor die größten Herausforderungen stellen.

In der zweiten Woche folgt keine gleichwertige Etappe auf die andere, aber dennoch wird der Tag keine Kaffeefahrt. Die Etappe führt die Teilnehmer rund um die monumentalen Felsen von al-'Ula. Ein teuflischer Hindernisparcours bietet selbst den erfahrensten Teilnehmern zahlreiche Möglichkeiten, aus den Fehlern ihrer Rivalen Kapital zu schlagen. Die denkenden Köpfe jedes Teams werden sich viele Gedanken über ihre Startpositionen gemacht haben.

Von insgesamt 609 Kilometern am Mittwoch müssen die Fahrer 371 in der Wertungsprüfung zurücklegen. Nach dem Rundkurs an diesem Tag steht am Donnerstag noch eine weitere große Etappe auf dem Plan, bevor am Freitag der Zieleinlauf in Yanbu die härteste Rallye der Welt zum Ende kommen wird.

Nach dem Dreifacherfolg von Honda am Dienstag, müssen Adrien Van Beveren, Ricky Brabec und Pablo Quintanilla die Etappe eröffnen. Toby Price (KTM), Hero-Pilot Ross Branch und Kevin Benavides (KTM) starten hinter dem Trio von HRC und haben so die Möglichkeit wertvolle Zeit aufzuholen. Auch Honda-Star Nacho Cornejo (7.) und Kevin Benavides (Husqvarna/8.) haben durch den Vorteil des späteren Starts gute Chancen auf ein starkes Ergebnis.