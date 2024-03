Matthias Walkner (KTM): Wichtiger Termin steht an 06.03.2024 - 23:14 Von Gino Bosisio

© Walkner privat Im Wasser schon ohne Krücken: Hiasi Walkner macht Fortschritte. © Walkner privat Wenn keine Rehab, dann Training: Walkner, der Musterprofi. Zurück Weiter

Red Bull-KTM-Wüstenheld Matthias Walkner hat in seiner Reha in der Steiermark wertvolle Fortschritte gemacht. Auch der Schmäh rennt schon wieder, wie man in Österreich sagt.