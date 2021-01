X-raid-Teams voller Tatendrang in Saudi-Arabien

Die Dakar 2021 ist nach der langen Vorbereitungszeit endlich gestartet: Mit einem elf Kilometer kurzen Prolog in der Nähe von Jeddah konnten sich die Piloten schon mal warm fahren.

Schnellste X-raid Crew war das argentinische Duo Orlando Terranova und Ronnie Graue im MINI JCW Rally auf Rang sechs. Vladimir Vasilyev (RUS) und Dmitry Tsyro (UKR) kamen im Mini JCW Rally auf Rang zwölf ins Ziel. Stéphane Peterhansel und Edouard Boulanger (beide FRA) beendeten den Prolog auf Rang 14. Carlos Sainz und Lucas Cruz (beide ESP) starteten mit Pech in die Dakar: wegen eines platten Reifens landeten sie nur auf dem 28. Platz, 36 Sekunden hinter Platz eins.

Orlando Terranova: «Es war nicht so einfach das richtige Feeling aufzubauen, schließlich bin ich seit etwa einem Jahr keine Rallye mehr gefahren. Zudem mussten sich meine Augen wieder an den Speed und das Terrain gewöhnen. Aber es war ein guter Start für uns. Der MINI läuft sehr gut, ich muss nur meine Sitzposition etwas anpassen. Ich denke, wir sind für morgen in einer guten Startposition.»

Stéphane Peterhansel: «Ich hatte ein wirklich gutes Gefühl im Buggy. Wir hätten mit einem besseren Ergebnis gerechnet, vielleicht bin ich doch zu sehr auf Sicherheit gefahren. Aber das wichtigste ist, dass ich mich wirklich gut gefühlt habe und morgen pushen wir mehr - wir sind bereit.»

Carlos Sainz: «Leider nicht der beste Start in eine Dakar. Nach etwa 1,5 Kilometern hatten wir einen Platten an einem Hinterreifen. Wir sind weitergefahren ohne den Reifen zu checken, aber wir mussten langsam fahren. Nicht schön, aber das Gesamtergebnis zählt. Morgen geht es erst richtig los.»