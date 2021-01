Die «alten» Hasen sind auch die Favoriten

Bei der zweiten saudi-arabischen Ausgabe der Rallye Dakar (02. – 15. Januar) sind die «Alten» wie der 13-fache Rekordsieger Stéphane Peterhansel oder die Dreifach-Gewinner Carlos Sainz und Nasser Al-Attyah die Favoriten.

Das deutsche Team X-Raid und Toyota verfügen über die nötige Performance und technische Erfahrung, um sich durchzusetzen, aber neue Projekte wie Bahrain Raid Xtreme, bei dem Sébastien Loeb und Nani Roma hinter dem Lenkrad der beiden 4 × 4-Fahrzeuge Platz nehmen, sind entschlossen, den Kampf aufzunehmen. Das Team SRT von Mathieu Serradori, von MD Rallye Sport von Christian Lavieille und Abu Dhabi Racing von Khalid Al Qassimi sind ebenfalls bestrebt, für etwas Aufregung zu sorgen.

Es ist kaum zu glauben, dass es eine Zeit gab, in der Carlos Sainz für eine extravagante, aber letztendlich vergebliche Herangehensweise an die Dakar bekannt war. Sein Fahrstil war so gewagt wie auf den Pisten der regulären Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Bei seinen ersten drei Starts (2006, 2007 und 2009) erzielte er nicht weniger als 15 Etappensiege, aber er erreichte nie mehr als den neunten Gesamtrang. Dann, im letzten Jahr, gab der Spanier eine Vorstellung in besonnenem Fahren und Kontrollieren des Rennens, um seinen dritten Sieg bei ebenso vielen verschiedenen Herstellern zu erringen. El Matadors geschickte Leistung in Saudi-Arabien nach der erfolgreichen Bilanz in Südamerika macht ihn zu einem legitimen Favoriten für den Gewinn der Ausgabe 2021, aber seine Hauptkonkurrenten haben auch den richtigen Speed und viel Erfahrung.

Die Schlagkraft von X-raid

Er wird sogar innerhalb seines eigenen X-Raid-Teams Rivalen für die Krone finden, in denen Stéphane Peterhansel, ein siebenmaliger Gewinner der Autokategorie (ganz zu schweigen von seiner Erfolgsbilanz in der Motorradkategorie) und bei Rallye-Raids ein bekannter Name ist. Er wird den gleichen Buggy mit Zweiradantrieb fahren.

Auch Toyota setzt auf Erfahrung. Im Laufe der Jahre hat sich Nasser Al-Attiyah von einem als «Autozerstörer» bekannten Fahrer in einen Siegertyp verwandelt. Die Siege des Katarers bei der diesjährigen Rallye Andalusien und die jüngste Baja Ha'il haben die Chancen zu seinen Gunsten erhöht, aber Teamkollegen wie der stets beständige Giniel De Villiers (mit 13 Top-5-Platzierungen, darunter ein Sieg in 17 Starts) und Saudi-Arabiens Fahnenträger Yazeed Al-Rajhi (Vierter im Jahr 2020) haben auch das Zeug, einen Hilux wieder auf die oberste Stufe des Podiums zu bringen. Toyota hat noch andere Karten im Ärmel wie den Polen Jakub Przygoński.

Was kann Prodrive?

Die Fakten vor Ort in den letzten Ausgaben haben den Fokus auf das Mini-Toyota-Duell gelegt, aber auch die Konkurrenz hat guten Grund, optimistisch zu sein. Die Auswirkungen der Herausforderung von Bahrain Raid Xtreme auf die Pläne der beiden großen Hersteller sind unklar. In der Zwischenzeit hat Prodrive, das sich vor allem in der WRC bewährt hat, zwei Stars verpflichtet, Sebastien Loeb und Nani Roma, um schon beim Dakar-Debüt um den Sieg zu kämpfen.

Im Fokus auch Mathieu Serradori, der letztes Jahr zum ersten Mal die Top 10 geknackt hat und Achter wurde und versuchen wird, die Heldentaten von Jean-Louis Schlesser nachzuahmen. Sein Ehrgeiz und sein CR6-Buggy haben den saudi-arabischen Yasir Seaidan beeindruckt, der im vergangenen Januar in der Gesamtwertung direkt hinter ihm landete und in diesem Abenteuer an seiner Seite kämpfen wird.

Buggys als Außenseiter

Buggys einzusetzen, die einen Überraschungsschlag bieten, ist die Agenda von MD Rallye Sport, der Christian Lavieille für die diesjährige Ausgabe rekrutiert hat. Die Peugeot-Löwen, die drei Jahre hintereinander der Rallye Dakar den Siegesstempel aufgedrückt haben, kommen privat mit Khalid Al Qassimi (Sechster im Jahr 2018) und seinem Abu Dhabi Racing Team. Auch Cyril Despres und und Co-Pilot Mike Horn haben sich bei ihrer Suche nach der Entwicklung des Gen-Z-Projekts und dem Einsatz eines wasserstoffbetriebenen Autos im Jahr 2023 für einen «Wüsten-Löwen» entschieden.