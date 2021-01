Al-Attiyah am Sonntag als erstes Auto in der Wüste

Der Katarer Nasser Al-Attiyah wird am Sonntag bei der 43. Auflage und der zweiten saudi-arabischen Ausgabe der Dakar die Autowertung anführen, der dreifache Dakar-Sieger erzielte im Prolog vor Yazeed Al Rajhi Bestzeit.

In die 43. Rallye Dakar werden 286 Fahrzeuge (66 Autos, 103 Motorräder, 16 Quads, 57 SUV und 44 Trucks) starten. Die zweite Ausgabe in Saudi-Arabien führt in den nächsten zwei Wochen in einer 7.355 km langen Schleife mit zwölf Tageswertungen (= 4.869 km) rund um Jeddah, der zweitgrößten Metropole des totalitär regierten Königsreiches. Der Ruhetag ist am Samstag, 9. Januar, in Ha’il.





Ein erstes Kräftemessen war mit inoffizieller Wertung der 11 km lange Prolog, der nur die Startreihenfolge für die erste Etappe am Sonntag von Jeddah über 623 km nach Bisha festlegen sollte. Dort setzte der letztjährige Zweite Al-Attiyah im Toyota Hilux acht Sekunden vor seinem einheimischen Markenkollegen Yazeed Al Rajhi mit seinem norddeutschen Routinier Dirk von Zitzewitz als Beifahrer die inoffizielle Bestzeit. Vier Sekunden dahinter folgte mit Timo Gottschalk der nächste deutsche Co-Pilot Timo Gottschalk mit dem Polen Jakub Przygonski im dritten Toyota Hilux.





Die Stars des deutschen X-raid-Team hielten sich auf der kurzen Teststrecke eher bedeckt, wohl auch, weil sie nicht auf der ersten der zwölf Etappen für die möglichen Verfolger die Spuren legen wollten. Der 13-fache Rekordsieger Stéphane Peterhansel notierte im Mini JWC Buggy die elfte Zeit (+ 0,19), sein im Vorjahr siegreicher Teamkollege Carlos Sainz wurde mit einem Rückstand von 36 Sekunden an 17. Position geführt. Bester im X-raid-Mini war der Argentinier Orlando Terranova an fünfter Stelle (+ 0,14).





Der neunfache Rallye-Rekordchampion Sébastien Ogier wurde bei seiner fünften Rallye Dakar und bei der Premiere des allradgetriebenen Prodrive BRX Hunter auf der achten Position (+ 0,17) geführt

.

Ergebnis Prolog (= 11 km/inoffiziell

Pos Team/Auto Zeit/Diff 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 5:48 2 Al Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 0,08 3 Przygonski/Gottschalk (PL/D), Toyota + 0,12 4 Ten Brinke/Colsoul (NL/B), Toyota + 0,14 5 Terranova/Graue (RA), Mini + 0,14 6 Serradori/Lurquin (F), Century + 0,16 7 Al Qassimi/Panseri (ARE/F),Peugeot + 0,16 8 Loeb/Elena (F/MC), Hunter + 0,17 9 Prokop/Chytka (ZCZ), Ford + 0,17 10 Vasilyev/Tsyro (RUS/UK´R), Mini + 01,7

):