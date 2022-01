Classic: Erste Hälfte geht an Jesus Fuster Pliego

Zur Halbzeit der zweiten Dakar Classic im Rahmen der 44. Rallye Dakar nimmt die Rennhierarchie bei den «Oldies» ernsthaft Gestalt an. Das Podium in der vorläufigen Gesamtwertung bleibt vor Ruhetages unverändert.

Es entbrennt ein Duell zwischen den Konstanzspezialisten: den spanischen Experten des Teams RumboZero in ihrer Mercedes-Klasse G, angeführt von Jesús Fuster Pliego mit 120 Punkten, und Serge Mogno in seinem Cruiser HDJ 80, fast gleichauf mit 119 Punkten. Von Anfängerglück kann bei der französischen Crew Serge Mogno/Florent Drulhon nicht mehr gesprochen werden, für die dies eine Premiere in Sachen Beständigkeit ist. Florent Drulhon, ein für Navigation und Konsistenz zuständiger IT-Berater, ist reiner Autodidakt. Für seinen ersten Motorsport-Wettbewerb erinnert er gespenstisch an das Profil des Co-Piloten, der 2021 an der Seite von Marc Douton gewonnen hat.

Emilien Etienne, der dieses Vater geworden ist und der Titelträger, ist nicht mehr dabei, und nicht nur durch seine väterlichen Verpflichtungen, aber auch durch eine neue Position bei Dassault, dem französischen Flaggschiff des Luft- und Raumfahrtkonzerns. Er ist kein IT-Berater, sondern Ingenieur und war laut dem Fahrer, der bei der letzten Ausgabe triumphierte, der Grund für ihren Erfolg, den jemand mit größtem Respekt als «ein Gehirn hat, das anders verdrahtet ist als der Rest von uns» bezeichnet, so der Franzose Marc Douton, der bei seiner Ankunft in Jeddah nicht versuchte, im Porsche 911 den großen Mann zu spielen. Bei der Dakar Classic macht es keinen Sinn, seine Muskeln zu zeigen, es scheint alles im Kopf zu liegen.