Krebs-Diagnose bei Nani Roma 25.03.2022 - 11:23 Von Toni Hoffmann

© BRX Juan «Nani» Roma

Beim zweifachen Dakar-Sieger Nani Roma ist Krebs diagnostisiert worden, in einer Video-Botschaft erklärte der Spanier, zurzeit in der Serie Xtreme am Start: «Die Prognose ist gut»