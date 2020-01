Dakar Auto

Nani Roma: «Dakar-Spass hielt sich in Grenzen»

Dakar-Urgestein Nani Roma kam bei der diesjährigen Ausgabe der berühmt-berüchtigten Wüstenhatz nicht über den 27. Gesamtrang hinaus. Dies lag nicht zuletzt am Übergewicht seines Borgwards.

Der Spanier Joan «Nani» Roma trug als wertvolle Persönlichkeit viel zum Aufbau und der Etablierung des Red Bull-KTM-Rallye-Teams bei. 2004 reihte er sich als vierter KTM-Fahrer in die Siegerliste der Dakar-Rallye ein. Der Haudegen, in diesem Jahr auf einem Borgward auf vier Rädern unterwegs, erlebte am vergangenen Sonntag in Saudi-Arabien eine tiefe Ernüchterung, denn er traf als einer der ersten Teilnehmer an der Unfallstelle des tödlich verunglückten Paulo Gonçalves ein.

Der 48-jährige Nani Roma hat im Motorsport schon viele Höhen und Tiefen erlebt. 2006 nahm Roma für Spanien sogar am Race of Champions teil. Aber am 5. Juni 2006 verunglückte sein Beifahrer Heni Magne auf der sechsten und letzten Etappe der Rallye Marokko tödlich.

Nani Roma, beendete die Dakar 2020 an 27. Position. Er setzte ein Fahrzeug mit der Bezeichnung Borgward ein, einer renommierten deutschen Marke, die jetzt wiederbelebt wird. Das Rallye-Fahrzeug war nichts anderes als ein alter Dakar-Mitsubishi auf Lancer-Basis. Roma, Enduro-Europameister 1998, stieg nach der Motorrad-Karriere in den Automobilsport um. Als Mitsubishi-Werksfahrer glänzte er bei der Dakar 2005 mit dem sechsten und 2006 mit dem dritten Gesamtrang.

Roma versicherte, die 25. Dakar-Rallye sei auch seine letzte gewesen. Roma klagte, der Borgward sei übergewichtig gewesen, weshalb er zahlreiche Reifendefekte erlitt. «Der Spaß hat sich in Grenzen gehalten», meinte der unermüdliche Rallye-Abenteurer, der es 2014 im Mini sogar auf den ersten Platz schaffte.

Borgward erzeugte von 1939 bis 1963 in Bremen Pkw und Lkw, dann kam es wegen finanzieller Schwierigkeiten zum Untergang der Marke. Seit 2005 unternimmt Christian Borgward mühselige Versuche, die Automobilmarke wiederzubeleben. Er ist der Enkel von Firmengründer Carl F. W. Borgward.

Auch die ganz großen Auto-Rallye-Dakar-Stars mussten erkennen, dass die Werke das Geld nicht mehr mit beiden Händen rausschmeißen. Selbst die erfolgreichen Sieger und Werksfahrer Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel (insgesamt 13 Dakar-Siege!) und Nasser Al Attiyah bekommen heute nicht mehr die exorbitanten Gagen der Vergangenheit. Die Autofirmen knausern, sie wollen gar keine Fahrergagen mehr bezahlen.

Die Asse müssen sich mit den Summen der persönlichen Sponsoren über Wasser halten, Al Attiyah (Dakar-Gesamtsieger 2011, 2015 und 2019) hat in Bahrain einen großzügigen Sponsor gefunden, dazu ist der Toyota Gazoo Racing Team-Fahrer wie Sainz ein Red Bull-Athlet. Die Zeiten, als Peterhansel für Mitsubishi siegte und eine Millionen-Euro-Gage kassierte, gehören der Vergangenheit an.