Nasser Al-Attiyah im Toyota der neue König der Wüste

Der Katarer Nasser Al-Attiyah wird gerne auch als Wüstensohn bezeichnet, nach dem Sieg die der 44. Rallye Dakar, seinem ersten in Saudi-Arabien, darf er sich nun auch mit dem Titel «König der Wüste» schmücken.

Nasser Al-Attiyah von Toyota Gazoo Racing und Beifahrer Mathieu Baumel brachten ihren GR DKR Hilux T1+ auf der letzten Etappe der Rallye Dakar 2022 sicher nach Hause und gewannen das Event mit 27:46 Minuten Vorsprung. Dies ist der zweite Sieg des katarischen Fahrers für das Team, nachdem er bereits 2019 gewonnen hatte. Gleichzeitig gewannen Henk Lategan und Brett Cummings die Schlussphase der Rallye und schlugen die Konkurrenz um 49 Sekunden.

Für Nasser und Mathieu stellte die letzte Etappe trotz anspruchsvoller Navigation nur wenige wirkliche Probleme dar. Das Paar hatte in der Eröffnungsphase der Veranstaltung die Führung in der Rallye übernommen und war nie in Gefahr, diese Position aufzugeben. Sie gewannen am 1. Januar den Prolog für die Ausgabe 2022 der Rallye und fuhren auf dem Weg zum Gesamtsieg zwei weitere Etappensiege ein.

Dieser Sieg ist bedeutsam für Nasser, da er die Hoffnung zum Ausdruck gebracht hat, in der arabischen Welt zu gewinnen, seit die Dakar 2020 zum ersten Mal nach Saudi-Arabien verlegt wurde. Er kam sowohl 2020 als auch 2021 quälend nahe, bevor er 2022 seinen ersten Sieg in Saudi-Arabien sicherte Gleichzeitig bedeutet der Sieg dem Team, das den neuen GR DKR Hilux T1+ entwickelt hat, viel. Er hat größere Räder und Reifen, mehr Federweg und den 3,5-Liter-Twin-Turbo-V6-Motor, der auch den neuen Toyota Land Cruiser GR Sport antreibt. Das Rennen mit einem neuen Auto zu gewinnen, ist ein Beweis für die Fähigkeit des Teams, die Grenzen der Technik kontinuierlich zu verschieben und immer bessere Autos zu bauen.

Die letzte Etappe war auch eine Erlösung für Henk und Brett, die ihre eigenen Chancen auf einen Etappensieg opferten, als sie selbstlos darauf warteten, dass ihre führenden Teamkollegen sie in Etappe 11 überholen, um sie bei Bedarf zu unterstützen. Aber das Paar entschied sich, auf der 12. Etappe anzugreifen, obwohl der Zeitabschnitt für sie weit hinter der Reihenfolge begann. Sie brachten ihren Hilux in 1 Stunde 35 Minuten 19 Sekunden nach Hause und schlugen die Konkurrenz, obwohl sie mitten auf der Etappe anhalten mussten, um einen Reifen zu wechseln.

Für Giniel de Villiers und Beifahrer Dennis Murphy brachte die Ausgabe 2022 des härtesten Cross-Country-Rennens der Welt viele Höhen und Tiefen. Es war eine gebrochene Ölleitung, die ihre Podiumsambitionen mitten im Rennen zunichte machte. Trotzdem machten die Südafrikaner weiter, gewannen eine Etappe auf Anhieb und erreichten verdient einen Platz unter den Top 5. Ihre Zeit in der Schlussphase war 5 Minuten 30 Sekunden hinter der von Henk und Brett zurück, aber es reichte, um sich den 5. Platz in der Gesamtwertung zu sichern.

Glyn Hall, Teamchef: «Was für ein epischer Sieg für Nasser und Mathieu und das gesamte Team. Nach Dakar zu kommen und beim ersten Mal mit unserem neuen GR DKR Hilux T1+ zu gewinnen, ist unglaublich. Ich möchte diesen Sieg Dr. Johan van Zyl widmen, der über viele Jahre hinweg ein visionärer Leiter und konsequenter Unterstützer des Toyota Gazoo Racing Dakar-Projekts war. Wir sind sehr stolz auf das, was wir dieses Jahr hier erreicht haben, und ich weiß, dass der Doc es auch gewesen wäre.»

Nasser Al-Attiyah: «So ein unglaubliches Gefühl, die Dakar zu gewinnen! Wir haben von Anfang an geführt und es geschafft, das Tempo während des gesamten Rennens zu kontrollieren, was es zu einem erstaunlichen Sieg machte. Ich möchte Toyota Gazoo Racing und all unseren Sponsoren für die Unterstützung danken. Ich möchte auch unserem Teamchef und technischen Manager, Glyn Hall, für den Bau dieses fantastischen neuen Hilux T1+ danken. Es war eine fantastische Dakar und ich bin sehr glücklich.»

Giniel de Villiers: «Die letzte Etappe war tatsächlich sehr stressig, mit vielen schwierigen Navigationsstellen. Stephane (Peterhansel) holte uns irgendwann ein, gerade als wir den Weg gefunden hatten. Glück für ihn, aber wir mussten ein paar Mal umdrehen, um die Route zu finden. Also komplizierte Navigation auch auf der letzten Etappe. Am Ende belegten wir den 5. Gesamtrang, und obwohl ich ein wenig enttäuscht bin, nicht auf dem Podium zu stehen, freue ich mich sehr für Nasser und Mathieu. Das Auto war wirklich gut und das Team hat bei der Vorbereitung des Autos großartige Arbeit geleistet, und ich bin wirklich glücklich, am Ende hier zu sein.»

Henk Lategan: «Wir hatten wirklich das komplette Dakar-Erlebnis. Die höchsten Höhen, früh eine Etappe gewinnen, bis zu den tiefsten Tiefen, bis nach Einbruch der Dunkelheit in der Wüste sitzen. Wir waren letzte Nacht ein wenig niedergeschlagen, nach den Problemen, die wir in Etappe 11 hatten, aber heute Morgen sind wir aufgewacht und haben einfach beschlossen, es auf der letzten Etappe zu versuchen. Wir mussten ziemlich viele Autos überholen und hatten leider einmal einen Plattfuß. Wir dachten, das wäre das Ende unserer Chancen auf einen zweiten Etappensieg, aber wir haben bis zum Ende wirklich hart gekämpft und einen letzten Etappensieg errungen.»

Endstand nach Prüfung 12 Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 38:33:03 2 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 27:46 3 Al-Rahji/Orr (SAU/GB), Toyota + 1:01:13 4 Terranova/Oliveras Carreras (RA/E), Hunter + 1:27:23 5 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 1:41:48 6 Przygonski/Gottschalk PL/D), Mini + 1:53:95 7 Serradori/Minaudier (F), SRT Buggy + 2.32:05 8 Halpern/Graue (RA), Mini + 2:38:26 9 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 2:42:11 10 Vasilyev/Uperenko (RUS), BMW + 3:02:21