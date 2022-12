Rallye Dakar zum 4. Mal in Saudi-Arabien startklar

Die Details der 45. Ausgabe der Dakar, die vom 31. Dezember 2022 bis zum 15. Januar 2023 zum vierten Mal in Saudi-Arabien stattfindet, wurden in einer Präsentation in Paris enthüllt.

Auf Einladung von Rallye Direktor David Castera nahmen Sébastien Loeb und Adrien Van Beveren teil. Den beiden Anwärter auf einen ersten Titel bei der Dakar wurde eine große sportliche Herausforderung präsentiert, bestehend aus 15 Renntagen zwischen zwei Meeren, einschließlich einer viertägigen Exkursion in das «Empty Quarter (Leeres Viertel)», was eine Gesamtdistanz von 8.549 km ergibt, von denen 4.706 km gegen die Uhr gefahren werden. 365 Fahrzeuge werden an der Startlinie am Strand des Roten Meeres erwartet.

Am Rande der Titelkämpfe zwischen den führenden Köpfen der Rallye-Raid-Disziplin, die eine zweite Saison der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) bestreiten, werden die Biwaks im Rahmen der Dakar Classic, dem Rennen um Zuverlässigkeit und Beständigkeit, auch Gastgeber für rund hundert Fahrzeuge sein, reserviert für Fahrzeuge aus den 1980er und 1990er Jahren, deren Schirmherr in diesem Jahr Jacky Ickx ist.

Die Vorfreude steigt, je näher die große Herausforderung rückt, die auch den Fahrern, Co-Piloten und Crews ein paar Schmetterlinge im Bauch bereiten dürfte. Um einen berühmten Film zu zitieren, scheint «Be Afraid» die Botschaft der Route für die Dakar 2023 zu sein, angesichts des Programms, das für insgesamt fünfzehn Tage zusammengestellt wurde, darunter vierzehn echte Etappen, denen ein Prolog rund um das Sea Camp vorausgeht, die erste Neuerung im Rallye-Alltag. Obwohl sie bereits seit 2020 an den Ufern des Roten Meeres unterwegs sind, werden die Teilnehmer erstmals für die gesamte Zeit der technischen Abnahme in einem XXL-Biwak zusammengebracht, was eine freundschaftliche Atmosphäre verspricht.

Anschließend folgt die echte sportliche Herausforderung, sie lernen die bereits vertrauten Orte AlUla, Ha'il oder Riad neu kennen, bevor sie für sie vier Tage in der noch unerforschten Wüste im «Empty Quarter» aufbrechen: «Diese gigantische Zone, in der Sand König ist, besonders in seiner majestätischsten Form: Dünen», betont David Castera, erneut der Rallyeleiter. Sand wird wirklich die dominierende Zutat auf der Speisekarte sein, deren Dessert an einem Strand in Dammam serviert wird, diesmal jedoch an der Küste des Arabischen Golfs.

Während dieser Tour durch Saudi-Arabien werden die führenden Köpfe der Disziplin danach streben, sich dank ihrer Fahrkünste auf den schnellsten Abschnitten, aber auch aufgrund ihres Navigationstalents und, noch mehr als üblich, ihre Ausdauer gegenseitig zu übertreffen, da gegen Ende der Rallye eine Marathon-Etappe ansteht (Etappen 11-12). Es ist wahrscheinlich, dass am Ende dieser Tests die endgültige Rennhierarchie entschieden sein wird. In der Kategorie Autos wird es auch ein Wahrheitstest für die Audis mit Hybridantrieb, die von Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz und Mattias Ekström gefahren werden, die alle fest entschlossen sind, den Sieg zu holen, der von Nasser Al-Attiyah, der Speerspitze bei Toyota, verteidigt wird, begleitet von Yazeed Al-Rajhi und Giniel De Villiers, während die von Sébastien Loeb, Guerlain Chicherit und Orlando Terranova gefahrenen Prodrive BRX ebenfalls gerüstet zu sein scheinen, um an der Spitze der Gesamtwertung zu kämpfen.

Der Kampf zwischen den Schwergewichten der Disziplin wird umso entscheidender sein, als damit die zweite Saison der Rally-Raid-Weltmeisterschaft beginnt, dem neuen Weltmeisterschaftsformat, das 2022 zu einem spannenden Duell zwischen Al-Attiyah und Loeb führte. Für den ersten Akt hebt sich am 31. Dezember der Vorhang im Sea Camp.